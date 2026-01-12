TAKER KARLSON O SLANJU AMERIČKIH PARA IZRAELU: Možete da me ubijete, upucate ili zatvorite, ali neću ćutati
AMERIČKI voditelj Taker Karlson istakao je da nije u duhu parole "Amerika na prvom mestu" činjenica da američka vlada uzima novac od stranog lobija da bi slala novac poreskih obveznika u drugu zemlju.
On je to rekao govoreći o organizaciji AIPAC. Taker je objasnio da ga to ne čini antisemitom.
- To nije napad na Izrael - istakao je Karlson.
AIPAC je lobistička organizacija koja se zalaže za jake političke, vojne i ekonomske odnose između Sjedinjenih Država i Izraela.
- Imam 56 godina. Moja deca su odrasla. Jednostavno se ne plašim. Možete da me ubijete, upucate ili zatvorite, ali neću ćutati - rekao je Taker Karlson.
(alo.rs)
