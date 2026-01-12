Svet

TAKER KARLSON O SLANJU AMERIČKIH PARA IZRAELU: Možete da me ubijete, upucate ili zatvorite, ali neću ćutati

Novosti online

12. 01. 2026. u 16:25

AMERIČKI voditelj Taker Karlson istakao je da nije u duhu parole "Amerika na prvom mestu" činjenica da američka vlada uzima novac od stranog lobija da bi slala novac poreskih obveznika u drugu zemlju.

ТАКЕР КАРЛСОН О СЛАЊУ АМЕРИЧКИХ ПАРА ИЗРАЕЛУ: Можете да ме убијете, упуцате или затворите, али нећу ћутати

Foto: Brian Cahn / Zuma Press / Profimedia

On je to rekao govoreći o organizaciji AIPAC. Taker je objasnio da ga to ne čini antisemitom.

- To nije napad na Izrael - istakao je Karlson.

AIPAC je lobistička organizacija koja se zalaže za jake političke, vojne i ekonomske odnose između Sjedinjenih Država i Izraela.

- Imam 56 godina. Moja deca su odrasla. Jednostavno se ne plašim. Možete da me ubijete, upucate ili zatvorite, ali neću ćutati - rekao je Taker Karlson.

(alo.rs)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SKRASIO SE SA VODITELJKOM: Reditelj je bio muž Nede Arnerić, sa Tanjom Bošković ima dvoje dece, voleo je i misicu i njenu rođaku

SKRASIO SE SA VODITELjKOM: Reditelj je bio muž Nede Arnerić, sa Tanjom Bošković ima dvoje dece, voleo je i misicu i njenu rođaku