TAKER KARLSON O SLANJU AMERIČKIH PARA IZRAELU: Možete da me ubijete, upucate ili zatvorite, ali neću ćutati

AMERIČKI voditelj Taker Karlson istakao je da nije u duhu parole "Amerika na prvom mestu" činjenica da američka vlada uzima novac od stranog lobija da bi slala novac poreskih obveznika u drugu zemlju.

Foto: Brian Cahn / Zuma Press / Profimedia

On je to rekao govoreći o organizaciji AIPAC. Taker je objasnio da ga to ne čini antisemitom.

- To nije napad na Izrael - istakao je Karlson.

AIPAC je lobistička organizacija koja se zalaže za jake političke, vojne i ekonomske odnose između Sjedinjenih Država i Izraela.

- Imam 56 godina. Moja deca su odrasla. Jednostavno se ne plašim. Možete da me ubijete, upucate ili zatvorite, ali neću ćutati - rekao je Taker Karlson.

Tucker Carlson: “I’m not antisemitic… I’m just asking:

Why did a foreign government (Israel) try to sink a U.S. ship?



And why isn’t AIPAC registered as a foreign lobby?”



“I’m 56. My kids are grown. I’m simply not afraid of you.

You can kill me, shoot me, jail me I’m not… pic.twitter.com/C6gCwMHtZg — illuminatibot (@iluminatibot) January 11, 2026

(alo.rs)