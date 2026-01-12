Svet

S-300 OBORIO F-16 U UKRAJINI? Rusi: „Lov je trajao dugo, prva raketa letelicu oštetila, druga uništila“ (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 01. 2026. u 16:25

PREMA navodima ruskih medija, ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su borbeni avion F-16 u zoni specijalne vojne operacije u Ukrajini, čime je, kako se tvrdi, srušen mit o „neuništivosti“ zapadnih lovaca koji su isporučeni Kijevu.

Foto: printskrin Jutjub

Kako prenose ruski izvori, operaciju je izvela jedinica opremljena protivvazdušnim raketnim sistemom S-300, a obaranje je usledilo nakon dugotrajnog praćenja cilja i pažljivo planirane akcije.

Komandant divizije protivvazdušnih raketnih sistema, sa pozivnim znakom „Sever“, izjavio je da je lov na F-16 trajao duže vreme i da je odluka o dejstvu doneta tek kada su se stekli optimalni uslovi.

-Ovu operaciju smo planirali veoma dugo. Pratili smo i čekali. Naš protivnik veoma hvali ove letelice, jer su navodno neuništive, rekao je on, prema navodima ruskih medija.

Prema njegovim rečima, obaranje nije izvršeno jednim pogotkom. Protiv aviona su lansirane dve rakete.

-Nije se dogodilo iz prvog udarca. Dve rakete su korišćene protiv cilja. Prvom smo letelicu oštetili, a drugom smo je dokrajčili, naveo je komandant.

Ako se ovi navodi potvrde, reč je o jednom od najznačajnijih incidenata od trenutka kada su zapadni borbeni avioni uvedeni u upotrebu u Ukrajini. F-16 je u zapadnim vojnim i političkim krugovima često predstavljan kao ključni faktor koji bi mogao da promeni odnos snaga u vazduhu, upravo zbog svoje reputacije, radara, naoružanja i interoperabilnosti sa NATO sistemima.

Ruski izvori, međutim, tvrde da je ovaj incident pokazao da ni zapadni lovci nisu imuni na savremene sisteme protivvazdušne odbrane, naročito kada se nalaze u zoni delovanja višeslojnih PVO sistema i kada su izloženi dugotrajnom praćenju.

Zvanična potvrda sa ukrajinske strane za sada ne postoji, dok zapadni izvori nisu komentarisali navode o obaranju F-16. U prethodnim slučajevima, Kijev je gubitke vazduhoplovstva često potvrđivao sa vremenskim odlaganjem ili ih uopšte nije javno priznao.

Međutim, priznata činjenica jeste da je Ukrajina do sada izgubila najmanje 4 F-16 lovca u borbama do sredine 2025. godine, a prema zapadnim izvorima. Stvaran broj uništenih letelica vrlo verovatno se neće saznati. Najmanje tri pilota su poginula u tim incidentima.

U širem kontekstu, tvrdnje o obaranju F-16 dodatno zaoštravaju informativni i propagandni rat koji prati sukob u Ukrajini, ali i otvaraju pitanje stvarne borbene otpornosti zapadnih platformi u uslovima sukoba visokog intenziteta protiv države sa snažnom i slojevitom protivvazdušnom odbranom.

Svet

