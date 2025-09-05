TOKEN6900 je uživo i mogao bi postati sledeći SPX6900

TZV. „Murad kriptovaluta“ TOKEN6900 (T6900) danas je listiran na DEX-ovima u 14h UTC i brzo dostigao tržišnu kapitalizaciju od 5,7 miliona dolara.

Preuzimanje tokena sada je aktivno preko sajta ili direktno u Best Walle aplikaciji. Nekoliko minuta nakon lansiranja, cena je skočila 15% iznad početne cene od 0,00715 dolara.

Prodaja radi ostvarivanja profita od strane ranih kupaca iz pretprodaje kratkotrajno je oborila cenu, koja se spustila na dno od oko 0,00505 dolara. Ipak, u trenutku pisanja, T6900 se ponovo oporavlja zahvaljujući stalnom prilivu kupovnih naloga.

T6900 likvidnost zaključana na 11 meseci – signal poverenja za trgovce

Likvidnost u vrednosti od 310.000 dolara u T6900/WETH paru zaključana je na 11 meseci, što garantuje stabilne uslove za trgovanje i snažan signal da je tim posvećen projektu.



Obim trgovine premašio je 250.000 dolara, a broj vlasnika tokena prešao 2.000, prema podacima sa DexTools-a.

T6900 sebe predstavlja kao novi globalni reper „brain-rot“ finansija, u satiričnom stilu koji je i SPX6900 lansirao do valuacije od milijardu dolara.

Kako sve više trgovaca ulazi na tržište po trenutnoj atraktivnoj ceni, dok su svi glavni altkoini porasli u poslednja 24 sata, izbijanje cene nagore deluje neminovno. Ipak, učesnici će obratiti pažnju na otpor oko početne cene, gde bi poslednji rani investitori mogli da izađu.

SPX6900 raste – pozitivna korelacija ohrabruje bikove

Ako vlasnici tokena budu gledali dalje od kratkoročne volatilnosti i kako novac nastavlja da pristiže, formira se scenario koji podržava rast cene.

Posebno značajno – SPX6900 raste 9%, na 1,17 dolara. Stručnjaci smatraju da će kretanja T6900 verovatno pozitivno korelisati sa SPX6900 zbog sličnosti između ove dve meme kriptovalute.

T6900 je u pretprodaji prikupio više od 3,6 miliona dolara, dok su trgovci prihvatali njegov narativ o „Vibe likvidnosti“ i viralne objave tima na X mreži, kao i blisku povezanost sa SPX6900.

Uticaj šire ekonomije i očekivanja

Jasnija slika kratkoročnog kretanja cene mogla bi se pojaviti uoči objave podataka o zaposlenosti u SAD u petak.

Finansijska tržišta, koja i dalje delimično utiču na pravac kretanja kripta i meme kriptovaluta, s nestrpljenjem čekaju znak da bi tržište rada moglo slabiti. Bilo kakav takav signal mogao bi podstaći FED na agresivnije smanjenje kamatnih stopa, što bi dodatno ojačalo kripto imovinu, uključujući i T6900.

Staking podržava cenu T6900 – APY od 105% privlači nove kupce

Sa druge strane, dinamika T6900 može zavisiti i od toga koliko je tokena u stakingu. Trenutno je 44 miliona T6900 tokena u stakingu, sa vesting periodom od 30 dana – što je još jedan faktor koji podržava cenu.

Takođe, prinos od 105% APY verovatno će privući još kupaca, kao i perspektiva potencijalnih 100x prinosa kakve je ostvario SPX6900.

Važno je naglasiti da SPX6900 nije počeo da beleži spektakularne dobitke sve do godinu dana nakon lansiranja. Ipak, s obzirom na to da je SPX6900 utabao put za imitacije poput T6900, pažnja javnosti i svest o T6900 mnogo su izraženiji već u ovoj ranoj fazi.

