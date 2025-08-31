DODATNI POPUSTI ZA STRUJU Najsiromašniji, penzioneri i borci plaćaće manje račune!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je četvrtu meru ekonomske podrške – popuste na račune za struju, koji će se odnositi na najsiromašnije građane, a posebno na penzionere sa primanjima do 28.000 dinara.

Računi će biti uvećani

Na predstavljanju ekonomskih mera, predsednik je najavio da će dodatni popusti na račune za električnu energiju važiti za najsiromašnije, borce i penzionere sa primanjima do 25.000 ili 28.000 dinara – što će uskoro biti precizirano.

Za ove popuste uvedene su nove kategorije korisnika, uključujući borce prve, druge i treće kategorije, kao i veći broj penzionera i siromašnih domaćinstava, kako bi im se omogućilo plaćanje niže cene električne energije.

"Četvrta mera, popusti na račune za struju, još nije konačno definisana. Nisam sasvim zadovoljan ovom merom, ali će značiti našim najsiromašnijim sugrađanima. I ovde se opet postavlja pitanje koja nam je to visina penzije, da li će biti do 25.000, a boriću se da to bude najmanje do 28.000 dinara, iako su mi rekli da će to EPS-u da nanese značajnije gubitke", rekao je Vučić u Palati Srbija.

Dodao je da će popuste imati svi penzioneri sa najnižim primanjima, uključujući i poljoprivredne penzionere i penzionere iz samostalnih delatnosti.

Vučić je naveo da će, sa predstojećim povećanjem penzija, broj penzionera sa najnižim primanjima biti manji, ali da će i dalje biti značajan broj onih čija su primanja između 20.000 i 28.000 dinara.

"Želim da obuhvatimo bar 30 odsto penzionera – što je najmanje 400.000 ljudi, koji će imati korist od ovih subvencija", poručio je predsednik.

Reč je, kaže, ovde da imamo popuste koji su već do sada korišćeni: domaćinstva koja imaju status energetski ugroženog kupca – lica slabijeg materijalnog statusa, primaoci socijalne pomoći, uvećne novčane socijalne pomoći, dečjeg dodatka, za negu drugog lica koji osvtaruju popust do 40 odsto na struju ili do 60 odsto za gas i grejanje.

"Dodatno je – nema dodatnog naplaćivanja prelaskom u crvenu tarifu, a tu dodajte i borce prvog, drugog i trećeg stepena, kojih ima 76.000 ili 77.000, a oko 100.000 sa invalidskom i boračkom zaštitom. Ko plati do 28. u mesecu, već ima pet odsto popusta, a za ova lica imaće još pet odsto, tako ukupno 10 odsto popusta za struju. Razgovraćemo da do četvrtka podignemo to na još viši nivo za ova lica", rekao je Vučić.

Kako je rekao, uvedene su tako nove kategorije – borci prve, druge i treće kategorije i veći broj penzionera i siromašnih domaćinstava da bi mogli da plaćaju nižu cenu električne energije, osim onih 1.000 dinara što im se redovno daju.

"Idemo i na tih pet plus pet odsto popusta za redovno plaćanje računa do 28. u mesecu. Što znači da će domaćinstvo sa najnižim prihodima, posebno ona koja se zimi greju na struju, imati znatno niže račune za električnu energiju. Dodatni popust za redovno plaćanje računa i za njih granica za ulazak u crvenu zonu ostaje nepromenjena. I dalje ćemo nastaviti da radimo, to je do sada koristilo oko 70.000 domaćinstava, mi želimo da to koristi najmanje 150.000 domaćinstava, što znači da negde oko 320.000-330.000 ljudi da ovo koristi", rekao je Vučić.