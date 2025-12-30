TRAŽE SE KAO ZLATO: Nemačkoj fali 120.000 kamiondžija

NEMAČKA se suočava sa ozbiljnim manjkom vozača kamiona, koji sve snažnije ugrožava funkcionisanje lanca snabdevanja.

Prema podacima federalnog Udruženja drumskih prevoznika, u ovoj zemlji trenutno nedostaje najmanje 120.000 profesionalnih vozača, zbog čega brojne transportne kompanije odustaju od isporuka i učestvovanja na tenderima.

Portparol udruženja Dirk Engelhart upozorio je da se svake godine između 30.000 i 35.000 vozača povlači iz posla zbog odlaska u penziju, dok ih na tržište rada dolazi svega 15.000 do 20.000. Takav disbalans, kako navodi, dugoročno stvara pritisak na čitav sektor i značajno povećava troškove poslovanja.

Zbog nedostatka radne snage, mnogi prevoznici procenjuju da im prihodi od transporta više ne pokrivaju rastuće troškove, pa se sve češće povlače iz poslova. Posledice su već vidljive u svakodnevnom životu građana, prazni rafovi u prodavnicama nisu isključivo rezultat sporova oko cena između trgovaca i dobavljača, već i nedovoljnog broja kamiona koji robu treba da dovezu.

U zemlji u kojoj se čak 80 odsto ukupne robe prevozi drumskim saobraćajem, ovakav problem predstavlja ozbiljan izazov za privredu. Iako se u javnosti često govori o autonomnim vozilima kao mogućem rešenju, Udruženje drumskih prevoznika ne veruje da će ta tehnologija u skorije vreme moći da zameni ljude za volanom, piše Tanjug.

Vozači kamiona, kako ističe Engelhart, imaju višestruku ulogu, oni ne samo da upravljaju vozilom, već su odgovorni i za bezbednost tereta, njegovu predaju primaocu i reagovanje u nepredviđenim situacijama. Zbog toga se procenjuje da će, uprkos tehnološkom napretku, profesionalni vozači još dugo ostati nezamenjiv deo logističkog sistema.

