NOVAC ZA NEZAPOSLENE: Počinje isplata na šalterima Banke Poštanska štedionica

Branka Borisavljević

22. 08. 2025. u 16:08

ISPLATA redovne i privremene novčane naknade za jul mesec počinje danas 22. avgusta na šalterima Banke Poštanska štedionica, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje.

Foto: Profimedia

Takođe,  na računima biti i redovna novčana naknada za nezaposlena lica, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena u subotu 23. avgusta.

Najnovije iz rubrike

OŠTEĆENIM putnicima turističke agencije "Mitos", koji su ostali bez letovanja, biće refundirano od 30 do 35 odsto uplaćene sume, a ne pun iznos. Kako objašnjavaju u turističkoj inspekciji, premija osiguranja ove agencije kod "Globos osiguranja" je 50.000 evra, a iznos potraživanja je tri puta veći, odnosno iznosi oko 150.000 evra, pa će zato odšteta biti srazmerno umanjena. Ova procena je napravljena prema dosadašnjem broju oštećenih, a ukoliko se javi još ljudi to će se promeniti.

