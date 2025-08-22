NOVAC ZA NEZAPOSLENE: Počinje isplata na šalterima Banke Poštanska štedionica

OŠTEĆENIM putnicima turističke agencije "Mitos", koji su ostali bez letovanja, biće refundirano od 30 do 35 odsto uplaćene sume, a ne pun iznos. Kako objašnjavaju u turističkoj inspekciji, premija osiguranja ove agencije kod "Globos osiguranja" je 50.000 evra, a iznos potraživanja je tri puta veći, odnosno iznosi oko 150.000 evra, pa će zato odšteta biti srazmerno umanjena. Ova procena je napravljena prema dosadašnjem broju oštećenih, a ukoliko se javi još ljudi to će se promeniti.