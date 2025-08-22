NOVAC ZA NEZAPOSLENE: Počinje isplata na šalterima Banke Poštanska štedionica
ISPLATA redovne i privremene novčane naknade za jul mesec počinje danas 22. avgusta na šalterima Banke Poštanska štedionica, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje.
Takođe, na računima biti i redovna novčana naknada za nezaposlena lica, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena u subotu 23. avgusta.
