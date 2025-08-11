"DANAS SMO NAPRAVILI VAŽAN KORAK KA EXPO 2027" Mali: Beograd će biti centar sveta, a Srbija domaćin za pamćenje
POTPISALI smo ugovor sa Međunarodnim biroom za izložbe o svim privilegijama i pogodnostima za učesnike Expo 2027 u Beogradu, izjavio je ministar finansija Siniša Mali.
- Danas smo napravili važan korak ka Expo 2027! Potpisali smo ugovor sa Međunarodnim biroom za izložbe o svim privilegijama i pogodnostima za učesnike ovog događaja u Beogradu. Ovo je pravni okvir koji važi na svim svetskim izložbama, zasnovan na Konvenciji iz 1928. godine. Do 1. decembra 2026. predaćemo ključeve paviljona svim učesnicima, a očekujemo od 120 do 130 zemalja! Beograd će biti centar sveta, a Srbija domaćin za pamćenje - objavio je Mali na Instagramu.
Preporučujemo
DECA IZ DIJASPORE U AVANTURI "EKSPA": Srpske mališani iz 17 zemalja u svetu inovacija
06. 08. 2025. u 16:34
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)