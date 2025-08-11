Ekonomija

"DANAS SMO NAPRAVILI VAŽAN KORAK KA EXPO 2027" Mali: Beograd će biti centar sveta, a Srbija domaćin za pamćenje

В. Н.

11. 08. 2025. u 15:48

POTPISALI smo ugovor sa Međunarodnim biroom za izložbe o svim privilegijama i pogodnostima za učesnike Expo 2027 u Beogradu, izjavio je ministar finansija Siniša Mali.

ДАНАС СМО НАПРАВИЛИ ВАЖАН КОРАК КА ЕXПО 2027 Мали: Београд ће бити центар света, а Србија домаћин за памћење

Foto: Instagram/mali_sinisa

- Danas smo napravili važan korak ka Expo 2027! Potpisali smo ugovor sa Međunarodnim biroom za izložbe o svim privilegijama i pogodnostima za učesnike ovog događaja u Beogradu. Ovo je pravni okvir koji važi na svim svetskim izložbama, zasnovan na Konvenciji iz 1928. godine. Do 1. decembra 2026. predaćemo ključeve paviljona svim učesnicima, a očekujemo od 120 do 130 zemalja! Beograd će biti centar sveta, a Srbija domaćin za pamćenje - objavio je Mali na Instagramu.

