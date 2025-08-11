Ekonomija

OPREZ ZA SVE VOZAČE Velika promena stupila na snagu u Nemačkoj - paprene kazne za one koji ne poštuju pravila

В. Н.

11. 08. 2025. u 10:33

OD 1. oktobra u Nemačkoj stupaju na snagu nova pravila koja se odnose na zimske i celogodišnje gume.

Foto: Profimedia

Svi vozači koji i dalje koriste gume sa isključivo oznakom M+S (blato i sneg) više ih neće smeti upotrebljavati u zimskim uslovima - na snegu, poledici ili ledu.

Dozvoljene će biti samo gume koje pored oznake M+S imaju i Alpine simbol - stilizovani planinski vrh sa pahuljom. Ovaj znak potvrđuje da je guma testirana za zimske uslove i da ispunjava zakonske standarde. 

Oznaka M+S nikada nije bila pravno zaštićena niti tehnički normirana - ona samo označava grublji profil gazećeg sloja, ali ne garantuje prianjanje i bezbednost pri niskim temperaturama.

Stare zalihe i dalje kod mnogih vozača

Prodaja guma sa isključivo M+S oznakom više nije dozvoljena, ali ih mnogi još uvek imaju u garažama, podrumima ili radionicama, pa čak i nekorišćene. Njihova upotreba u zimskim uslovima sada je zabranjena. Teoretski, mogle bi se koristiti leti, ako su u dobrom stanju, ali se to ne preporučuje – guma s vremenom otvrdne, smanjuje se prianjanje, a bezbednost je ozbiljno ugrožena.

Kako proveriti svoje gume

Samo M+S – zabranjeno u zimskim uslovima

M+S + Alpine simbol – dozvoljeno
DOT broj stariji od 2017. godine – preporučuje se hitna zamena, bez obzira na oznake

Kazne za nepropisne gume

Vozači koji pri snegu ili poledici koriste nepropisne gume rizikuju novčanu kaznu i upis jednog kaznenog boda u nemačkom registru vozača (Flensburg). Iznosi kazni su sledeći:

Neprikladne gume pri poledici - 60 evra + 1 bod
Uz ometanje saobraćaja - 80 evra + 1 bod
Uz ugrožavanje bezbednosti - 100 evra + 1 bod

Pored toga, osiguravajuće kuće mogu ograničiti ili odbiti isplatu štete ako se dokaže da je nesreća prouzrokovana upotrebom neispravnih ili zabranjenih guma. 

(Blic/ Fenix Magazin)

