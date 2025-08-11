OPREZ ZA SVE VOZAČE Velika promena stupila na snagu u Nemačkoj - paprene kazne za one koji ne poštuju pravila
OD 1. oktobra u Nemačkoj stupaju na snagu nova pravila koja se odnose na zimske i celogodišnje gume.
Svi vozači koji i dalje koriste gume sa isključivo oznakom M+S (blato i sneg) više ih neće smeti upotrebljavati u zimskim uslovima - na snegu, poledici ili ledu.
Dozvoljene će biti samo gume koje pored oznake M+S imaju i Alpine simbol - stilizovani planinski vrh sa pahuljom. Ovaj znak potvrđuje da je guma testirana za zimske uslove i da ispunjava zakonske standarde.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Oznaka M+S nikada nije bila pravno zaštićena niti tehnički normirana - ona samo označava grublji profil gazećeg sloja, ali ne garantuje prianjanje i bezbednost pri niskim temperaturama.
Stare zalihe i dalje kod mnogih vozača
Prodaja guma sa isključivo M+S oznakom više nije dozvoljena, ali ih mnogi još uvek imaju u garažama, podrumima ili radionicama, pa čak i nekorišćene. Njihova upotreba u zimskim uslovima sada je zabranjena. Teoretski, mogle bi se koristiti leti, ako su u dobrom stanju, ali se to ne preporučuje – guma s vremenom otvrdne, smanjuje se prianjanje, a bezbednost je ozbiljno ugrožena.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Kako proveriti svoje gume
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Samo M+S – zabranjeno u zimskim uslovima
DOT broj stariji od 2017. godine – preporučuje se hitna zamena, bez obzira na oznake
Kazne za nepropisne gume
Vozači koji pri snegu ili poledici koriste nepropisne gume rizikuju novčanu kaznu i upis jednog kaznenog boda u nemačkom registru vozača (Flensburg). Iznosi kazni su sledeći:
Neprikladne gume pri poledici - 60 evra + 1 bod
Uz ometanje saobraćaja - 80 evra + 1 bod
Uz ugrožavanje bezbednosti - 100 evra + 1 bod
Pored toga, osiguravajuće kuće mogu ograničiti ili odbiti isplatu štete ako se dokaže da je nesreća prouzrokovana upotrebom neispravnih ili zabranjenih guma.
(Blic/ Fenix Magazin)
BONUS VIDEO: "STAZE KOSMETA": Sušiće - Epizoda 2
Preporučujemo
OVO MNOGI POGREŠNO RADE Ovako bi trebalo da se uključujete na auto-put
10. 08. 2025. u 14:33
NEĆETE VEROVATI: Ovo su najmanje penzije u Nemačkoj, razlog će vas posebno šokirati
08. 08. 2025. u 16:20
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)