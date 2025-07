GRČKA DRASTIČNO PODIGLA BORAVIŠNE TAKSE: Evo koliko sad plaćaju turisti

DIREKTOR Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA) Aleksandar Seničić izjavio je da su grčka ostrva Mikonos i Santorini uvela jednokratnu taksu od 20 evra zbog prekomernog broja turista, dok su boravišne takse u celoj Grčkoj ove godine i do tri puta više nego ranije.

Foto: Nenad Živanović/Profimedia

- Mikonos i Santorini su se odlučili za ovu meru zbog prekomernog turizma. Ogroman broj turista opterećuje svakodnevni život lokalnog stanovništva, podiže cene stanova, nekretnina, ali i ostale troškove. Zbog toga su uvedene nove takse, ali to neće značajnije uticati na srpske turiste, jer oni ređe putuju na ova ostrva - rekao je Seničić za Tanjug.

Taksa za ulazak i skok boravišnih nameta

Kako je objasnio, taksa od 20 evra se plaća prilikom ulaska na ostrva i uvedena je kako bi se ograničio broj dolazaka. Ostrva su, dodaje, toliko posećena da komunalne službe više ne mogu da postignu da očiste za toliku količinu ljudi, a cene života su otišle u nebo, što dovodi do nezadovoljstva lokalnog stanovništva.

Slične mere postoje i u drugim evropskim destinacijama - Venecija, na primer, već naplaćuje ulaznu taksu od 5 evra, a razmatra se i povećanje na 10 ili čak 15 evra. Barselona takođe ima problem s prekomernim turizmom - zbog ogromne potražnje, cene iznajmljivanja stanova su skočile, a osnovne životne namirnice i ugostiteljske usluge skuplje su i do 30% u odnosu na ostatak Španije.

Nove takse i za apartmane i hotele

U Grčkoj su boravišne i ekološke takse značajno povećane. Do prošle godine u apartmanima se plaćalo 50 centi po danu, a sada je to 1,5 do 2 evra dnevno po apartmanu - odnosno 15 do 20 evra za 10 dana.

Za hotele su takse još veće – u zavisnosti od kategorije, dnevno se plaća od 2 do 10 evra po sobi. Za hotel sa pet zvezdica, boravišna taksa iznosi 10 evra dnevno, što znači da desetodnevni odmor nosi dodatni trošak od 100 evra. Ipak, ako se uzme u obzir da noćenje u ovakvom hotelu košta i do 1.600 evra, kako kaže Seničić, ta taksa ne bi trebalo da bude prepreka za putovanje.

Za hotele sa tri zvezdice, taksa je do četiri evra dnevno.

- Ove takse su uvedene još ranije sa idejom da novac bude usmeren na pomoć ljudima koji su izgubili imovinu u požarima i poplavama, ali i za infrastrukturu - objasnio je on.

Interesovanje za Grčku i dalje visoko

Seničić navodi da je i ove godine najveće interesovanje za letovanje u Grčkoj, zatim slede Crna Gora, Turska, Tunis, Egipat, kao i Španija i Italija. Hrvatska je i dalje popularna kod individualaca, dok je Bugarska atraktivna za istočni deo Srbije zbog dobrog odnosa cene i kvaliteta.

Ipak, cene su svuda porasle - od 5 do 20%, najviše zbog skupljeg avio-prevoza, inflacije i povećanih životnih troškova. Posebno su, kako kaže, poskupeli aranžmani za dalja ostrva, Tursku i Egipat.

- U odnosu na isti period prošle godine, imamo 10 do 12% manje uplaćenih aranžmana. Ljudi su kasnije donosili odluke, delimično i zbog neizvesnosti oko prijemnih ispita i upisa u škole. Ipak, u poslednjih nekoliko nedelja vidimo ponovni rast interesovanja - istakao je on.

Prema njegovim rečima, Grčka bi mogla da zadrži broj turista na nivou prošle godine, dok su Turska i Egipat u padu - za Tursku do 20%, a za Egipat 12 do 15%.

Oprez pri online rezervacijama

Seničić upozorava da sve više ljudi putuje individualno i da treba voditi računa pri online rezervacijama, jer je od početka godine više od 1.000 ljudi bilo prevareno.

- Kad nešto izgleda previše lepo da bi bilo istinito, obično i jeste prevara - zaključio je on.

Prošle godine Grčku je posetilo više od milion srpskih turista, a do sada je uplaćeno oko 600.000 aranžmana, pa se očekuje da brojke do kraja sezone budu približne kao prošle godine – uprkos taksama i višim cenama.

(Telegraf)