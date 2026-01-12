OGLASILA SE VLADA GRENLANDA: Otkrili kako će se braniti teritorija, uputili poruku Americi
VLADA na Grenlandu saopštila je danas da će povećati rad na tome da se osigura da se odbrana te arktičke teritorije odvija pod pokroviteljstvom NATO-a i ponovo odbacila ideju američkog predsednika Donalda Trampa da Vašington preuzme kontrolu nad Grenlandom.
- Sve zemlje članice NATO-a, uključujući Sjedinjene Američke Države, imaju zajednički interes u odbrani Grenlanda - saopšteno je iz Vlade Grenlanda, javlja Rojters.
Tramp je u petak rekao da će SAD preduzeti akciju po pitanju Grenlanda "sviđalo im se to ili ne". Istakao je da će SAD uraditi nešto sa Grenlandom, "ili na lep ili na teži način".
Američka administracija je više puta odbila da isključi upotrebu vojne sile, uprkos tome što su Danska i Grenland saveznici u NATO-u.
Danska premijerka Mete Frederiksen je prethodno izjavila da se Danska nalazi u sudbonosnom trenutku zbog pretnji američkog predsednika Donalda Trampa da će preuzeti dansku autonomnu teritoriju Grenland, optužujući istovremeno Sjedinjene Američke Države da bi potencijalno mogle da okrenu leđa NATO-u.
- U pitanju je veći ulog nego što može da se vidi na prvi pogled, jer ako ono što doživimo od Amerikanaca bude da oni zapravo okreću leđa zapadnom savezu, da okreću leđa našoj saradnji sa NATO-om preteći državi članici, što nismo doživeli ranije, onda će biti zaustavljeno - navela je Frederiksen.
Ona je rekla da je Danska dobila ogromnu podršku zemalja članica NATO-a u vezi sa Grenlandom.
