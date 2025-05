"NA PERIOD DUŽI OD TRI GODINE" Ministarka Đedović: Cilj da postignemo novi gasni ugovor sa Rusijom

MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je da Srbija dobija gas iz Ruske Federacije po najboljoj mogućoj ceni, kao i da očekuje da se novi dugoročni ugovor o snabdevanju gasom iz Ruske Federecije dogovori do 31.maja, gostujući na televiziji Hepi.

Foto: Ministarstvo

- Ruska Federacija dobar partner i to partnerstvo Srbija treba da iskoristi na najbolji način, mi od njih dobijamo gas po najboljoj mogućoj ceni i građani to treba da znaju. Jako je dobro što je predsednik Vučić bio u Moskvi, jer su dva predsednika razgovorala o mnogo tema, pa i o dugoročnom ugovoru o snabdevanju gasom. Ugovor ističe 31. maja i radimo na tome da se sve dogovori do tog datuma, a ako nešto ostane mi sa Rusijom imamo dobar i svakodnevni kontakt i naći ćemo rešenje - rekla je Đedović Handanović.



Ministarka je navela da će ugovor biti potpisan na više godina, kao i da će se povećati količine isporuka gasa kroz nove uslove.

- Cilj da ugovor o snabdevanju gasom potpišemo na više od tri godine, a da li je adekvatno pet ili deset godina kao što ima Mađarska, to ćemo odrediti. Treba da vidimo šta je za nas najbolje, šta ruska strana misli o tome, kao i da imamo neophodnu fleksibilnost, pogotovo leti, jer zimi trošimo više. Očekujemo da to bude do 12 miliona kubika dnevno, možda i da povećamo količine gasa sa dve na dve i po milijarde godišnje - rekla je ona.

Na pitanje o ceni gasa koja će biti definisana novim ugovorom Đedović Handanović je navela da je u prethodnom periodu Srbija imala dobar odnos cene i da očekuje da tako i ostane.

- Ove zime je cena gasa na tržištu je dostigla i do 600 dolara za 1000 metara kubnih, a mi ruski gas nabavljamo za ispod 300 dolara za 1000 kubika. Godišnje smo na osnovu toga mogli da uštedimo između 300 i 500 miliona dolara. Taj novac može da se iskoristi za gradnju autoputeva, bolnica, škola, isplatu penzija. Očekujem da i u novom ugovoru ostane dobar odnos cene - navela je ministarka.

Đedović Handanović je rekla da se završetak radova na proširenju podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor očekuje u naredne dve godine.

- Proširenje podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor nam je prekopotrebno, jer ćemo povećati zalihe gasa koje skladištimo na našoj teritoriji. Radovi su počeli, prve bušotine su završene i radiće se punom parom. Dugi su rokovi isporuke opreme, od kojih dosta zavisi završetak projekta, ali ćemo težiti da se završi u naredne dve godine - rekla je ona.

Ministarka je rekla da energetska sigurnost i bezbednost uvek aktuelno pitanje, kao i da energetska tranzicija mora pažljivo da se planira.

- Dogodio se nestanak struje u Španiji, Portugalu, pa i u našem regionu prošle godine koji nije zadesio Srbiju. Nama treba sigurna bazna energija koja u ovom trenutku može da dođe iz termoelektrana i gasnih elektrana, pored obnovljivih izvora energije i treba nam jaka, sigurna prenosna mreža. Sve više ulažemo u prenosnu mrežu od 2015. godine, ali povećavamo i proizvodne kapacitete. Prošle godine je otvoren nov termo blok u Kostolcu, a gradićemo i nove gasne elektrane. To je prelazno gorivo koje može lako da balansira ceo sistem zelene energije koja je nestabilna, jer zavisi od vremenskih uslova. Moramo pažljivo da planiramo energetsku tranziciju i nećemo srljati i biti pobornici globalnih trendova koji će ugroziti naše građane - zaključila je Đedović Handanović.