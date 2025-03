OVO POVRĆE BILO JE NAJTRAŽENIJE: Šta Beograđani najviše kupuju na pijaci

NA Veletržnici Beograd stigli su sremuš i rukola, a u toku nedelje među najtraženijim namirnicama bila je zelena salata.

Foto: Veletržnica Beograd

Velika potražnja bila je i za šargarepom, crnim lukom, jabukom, krompirom, spanaćem i kupusom, a polako počinje da se pojavljuje i mladi krompir.

U odnosu na prethodni period bogatija je ponuda zelene salate, šargarepe i spanaća, a primetan je i porast prometa kelja, rotkvica i zelja, navodi se u saopštenju.

Prethodne nedelje ponuda je obogaćena tikvicama, brusnicom i malinom, a iz uvoza je stigao brokoli.

Ove nedelje na Veletržnici Beograd snižena je cena celera, kelja, mladog belog i roze krompira, praziluka i limete.

Na Veletržnici Beograd banane se mogu naći po ceni od 160 do 200 dinara kilogram, grejpfrut i limun od 140 do 160 dinara i mandarina od 150 do 170 dinara kilogram.

(Tanjug)

