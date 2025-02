AERODROM DOBIJA ŽELEZNIČKU VEZU: Od Zemun Polja gradi se pruga dužine od 18 kilometara

BROJNIM infrastrukturnim projektima se osvežava funkcionalnost i izgled prestonice od rekonstrukcije saobraćajnica i mostova do modernizacije kulturnih i sportskih objekata. Među projektima je obnova Slavije, rekonstrukcija trgova, a najznačajnija je pruga od Zemun Polja do budućeg Nacionalnog stadiona za "Ekspo 2027".

Foto: MUP

Pored betona, do budućeg Nacionalnog stadiona će se omogućiti dolazak i potpuno novom prugom od Zemun Polja. Radovi su počeli sredinom prošle godine, a završni udarac je predviđen do kraja ove godine. Dužina pruge će biti 18 kilometara, od čega će deo od Zemun Polja do naselja Singidunum biti 7,1 kilometar, odatle do Aerodroma "Nikola Tesla" 3,7 kilometara, od Aerodroma do Surčina 3,1 kilometar i od Surčina do Nacionalnog stadiona 3,8.

Stanovnici Batajnice na proleće 2021. su dobili direktan izlaz na auto-put i vezu sa starim novosadskim putem. Dužina je tri i po kilometra. Petlja je prvi projekat koji je završen za manje novca od planiranog, pre roka i sa svim pratećim dozvolama. Ukupna vrednost investicije je nešto manje od devet miliona evra.

Dve godine kasnije izgrađen je jedan od najznačajnijih projekata za tu godinu, a to je obilaznica oko Beograda kojom je povezan auto-put od graničnog prelaza sa Mađarskom, Hrvatskom, Makedonijom i državni put sa granicom sa Crnom Gorom. Ovim saobraćajnim prstenom stekli su se uslovi da se tranzitni saobraćaj potpuno izmesti iz centra grada i smanji opterećenje naročito na mostu Gazela, a dodatni plus je smanjenje negativnih posledica saobraćaja kao što su zagađenje životne sredine, buka, zagušenja. Uloženo je 325 miliona evra.

Iste godine otvorena je deonica Novi Beograd - Surčin kojom je omogućen izlaz na auto-put "Miloš Veliki". Duga je osam kilometara. Na trasi se nalaze tri trake širine od po tri i po metra u svakom smeru, razdelni pojas od pet, pešačke staze širine po dva i biciklističku stazu malo šire od dva metra sa četiri mosta i dva nadvožnjaka. Takođe je puštena za saobraćaj petlja Jakovo. Ova dva projekta su koštala 70 miliona evra.

Most Mihajla Pupina izgrađen 2014. godine, značajno je doprineo rasterećenju Pančevačkog mosta.

Kada su u pitanju trgovi, jedan od najvećih i najprometnijih saobraćajnih čvorišta je Trg Slavija. Na ovom mestu je godinama dolazilo do višečasovne saobraćajne gužve, dok nije unapređen. Fontana na Slaviji otvorena je u junu 2017. Sastoji se od 800 kvadrata vodene površine, 350 mlaznica i 370 unutrašnjih, kao i 75 spoljnih reflektora.

Savski trg, površine 20.000 metara kvadratnih, dobio je potpuno novi izgled i pešačku zonu, a istovremeno su očuvani svi istorijski slojevi koji daju autentičnost ovom delu grada. Za neke i najlepši posle renoviranja je Cvetni trg na kome je otkriven i spomenik Borislavu Pekiću.

Trenutno najpopularnije šetalište Sava promenada dužine je 1,8 kilometara na kojem se nalazi Galerija Beograda na vodi, barovi, amfiteatar ispod Brankovog mosta, park za najmlađe, a celom dužinom je i biciklistička staza koja se proteže od bazena "25. maj" do Ade Ciganlije.

Obimni radovi urađeni su i na kompletnoj rekonstrukciji šetališta "Lazaro Kardenas", kroz novobeogradske blokove, započeti u junu 2019. godine, a ukupno je sanirano 70.110 kvadrata. Napravljeno je šest sportskih terena za basket, mali fudbal, odbojku, tenis, deo za stoni tenis, kao i teren za boćanje.

Ponešto i za naučnike KROZ projekat "Istraživanje i razvoj u javnom sektoru" izgrađeni su stanovi za mlade naučnike u Beogradu. Izgrađeno je ukupno 134 stana, 17 lokala i 57 garažnih. Rešavanje pitanja stambenih potreba mladih naučnika ima za cilj da bude jedan od razloga koji zadržava mlade istraživače u zemlji. Ovim se pokazuju stav, podrška i briga o osetljivom društvenom sloju mladih stručnjaka, čija istraživanja i rad su od nacionalnog značaja za napredak države i društva. Vrednost ovog projekta je 8,5 miliona evra.

Plato kod kule Gardoš je rekonstruisan, a radovi su podrazumevali izgradnju dve nove pešačke staze od lomljenog kamena i još dve od opeke, a između stepeništa i kafane "Gardoš" opekom je uređen i manji plato. Stepenište je, takođe, rekonstruisano i popločano komadima lomljenog kamena, a ambijent je obogaćen i cvetnim parterom između kule i platoa. Ceo prostor je opremljen novim mobilijarom, namenskim parkingom za bicikle, stilizovanom skulpturom česme, a dobijena je i dopuna javnog osvetljenja.

Od rekonstrukcija ulica najznačajnija je Skadarska ulica koja privlači mnoge turiste. Kamen koji je postavljen je istog kvaliteta i iste strukture kao onaj koji je postavljen šezdesetih godina prošlog veka. Promenjena je kompletna kanalizacija i instalacija, i postavljena asfaltna podloga da kamenje ne bi propadalo, što je ranije bio slučaj. Ova boemska četvrt je ostala jedan od simbola prestonice.

Novom i modernijem izgledu Ulice kralja Petra doprinelo je i uređenje pešačke zone, njeno proširenje i popločavanje, rekonstrukcija javne rasvete, drvoredi, ali i postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije. Garaža "Obilićev venac" je, nakon rekonstrukcije, postala prva pametna garaža u Srbiji. U potpunosti je rekonstruisano 20.000 kvadratnih metara i nadograđene su četiri poluetaže.

Ugao Bulevara oslobođenja i Bulevara cara Lazara renoviran je 2018. za 4,8 miliona evra.

U krugu dvojke u Ulici vitezova Karađorđeve zvezde je postavljen novi asfalt dužine 700 metara, i rekonstruisani su trotoari. Ovaj projekat je iznosio 25 miliona evra. Takođe je asfaltirana i Šejkina ulica gde je uloženo oko 21 milion evra. Za istu svrhu u Dojačkoj je potrošeno četiri miliona. Rekonstrukcija nije zaobišla ni Ulicu Vuka Karadžića.

Ulaganjima u vrednosti od 92 miliona dinara rekonstruisano je 4.000 kvadrata na samom skveru i u Ulici Milovana Milovanovića i raskrsnici koju čine ova i ulice Balkanska, Admirala Geprata i Gavrila Principa. Kolovoz je urađen od sitne kamene kocke, a trotoari od kamenih ploča su prošireni i time je pešacima olakšano kretanje. Urađena je ulična LED rasveta, kao i dve nove zelene površine sa zasađenim niskim rastinjem, a posađeno je i 14 stabala.

Na Bulevaru despota Stefana na platou u centralnom delu, postavljen je spomenik despotu Stefanu Lazareviću. Denivelacija terena prema Gundulićevom vencu, Drinčićevoj i Palmotićevoj ulici izvedena je nizom kaskadno postavljenih zidića promenljive visine u delu travnjaka.

Rekonstruisan plato između Topolske, Novopazarske i Ulice vojvode Dragomira četvrti je "urbani džep" na teritoriji Vračara. Internet je donirao "Telekom". Na ovom prostoru postavljeno je moderno dizajnirano "vaj-faj drvo", četvrto u nizu u Beogradu.

Kod restorana "Stara Hercegovina" postavljene su ploče, posađeno je drveće, a napravljeno je i novo igralište za decu, na površini od 2.464 kvadratna metra, a uloženo je 30 miliona dinara, preneo je "Beoinfo".

Projektom "Zaplovi Srbijom" na pristaništu u Zemunu grade se nedostajuće nautičke infrastrukture u vrednosti od 28 miliona evra. Cilj je da se napravi nautička ponuda zemlje i da privuče ne samo domaće, već i strane turiste, investitore i uopšte ljude koji hoće da pogledaju našu zemlju sa reke. Izgradiće se međunarodno putničko pristanište, marina, pontona za međunarodni, domaći i prekogranični linijski i kanalski saobraćaj i nabavku ekoloških čamaca.

U toku je analiza lokacije koja će povezati drumski, železnički, vazdušni i vodeni transport, koji bi trebalo da omogući projekat "Luka Beograd". U ovaj projekat uloženo je 300 miliona evra.