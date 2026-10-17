„NOVI SAD JE REKAO DOSTA PODELA I RUŠENJA!“ Pavkov: Narod je pokazao kome veruje

ČLANICA Predsedništva Srpske napredne stranke Sara Pavkov istakla je da je skup u Novom Sadu pokazao da narod svim srcem daje podršku listi broj 1 koja pobeđuje na izborima.

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- Kakvo veče u mom gradu! Večeras smo, na veličanstvenom skupu, pokazali pravo lice Novog Sada! Novi Sad je Srpska Atina! Novi Sad je Srbija! Novi Sad je grad ljubavi, mira i slobode! Mi gradimo mostove ljubavi i prijateljstva, i zato smo večeras rekli dosta je - dosta je podela i rušenja naše Srbije. Svim srcem i svom snagom narod je rekao svoje - 25. oktobra dajemo podršku listi broj 1 i vizionarskoj politici koju predvodi prvi među nama, Aleksandar Vučić - rekla je Pavkov.

-E ovo je moj Novi Sad, grad ljubavi, slobode i nasmejanih ljudi. Mi smo jedan narod i jedna velika porodica, a večeras smo rekli dosta je podelama i rušenju naše Srbije! Novi Sad je večeras pokazao kako izgleda Ujedinjena Srbija. Biće kec k’o kuća, svi kao jedan! - poručila je Pavkov.

-Ovo je prava slika Novog Sada! Za ove ljude, za njihovu budućnost i našu jedinu Srbiju! Idemo da ih pobedimo - ubedljivije nego ikada, i zato 25. oktobra zaokružujemo listu broj 1, Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija - rekla je Pavkov.

(Pink.rs)