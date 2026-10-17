VELIKI DAN ZA SRBE U AUSTRALIJI! Patrijarh osveštao kapelu, u oltar položene mošti Svetog kralja Stefana Dečanskog (FOTO)

PATRIJARH Porfirije sa arhijerejima osvetio je kapelu Rođenja Hristovog u Koledžu Svetog Save u Sidneju, saopštila je danas Srpska pravoslavna crkva (SPC).

Foto: SPC

- Ova škola pruža sva znanja koja se mogu steći u bilo kojoj drugoj školi, ali ima još nešto vrednije i važnije, a to je znanje koje izvire iz ljubavi, iz vere - naveo je patrijarh Porfirije u besedi posle osvećenja kapele.

Osvećenje je obavio sa braćom arhijerejima iz matice i rasejanja i sveštenoslužiteljima Mitropolije australijsko-novozelandske, uz pojanje Pevačkog društva "Lazarica" pri hramu Svetog kneza Lazara u Sidneju i molitveno učešće brojnih učenika, roditelja i nastavnika Koledža na čelu sa direktorom Lelom Vuković.

Deo svečanosti Koledža Svetog Save bio je i ambasador Republike Srbije u Australiji Rade Stefanović.

Ikona na kojoj je predstavljen Gospod Hristos okružen decom uz reči blagoslova "Pustite decu da dolaze k meni..." na ulaznim vratima Koledža Svetog Save u Varovilu, u Sidneju, sama po sebi govori o misionarskoj ulozi, koju iz dana u dan sa velikim uspehom ostvaruje ova obrazovna ustanova Mitropolije australijsko-novozelandske, plod truda i molitvenog zajedništva vernog naroda Petog kontinenta, o kome se duhovno stara visokopreosvećeni mitropolit Siluan, rekao je patrijarh Porfirije.

- Pripadanje svojoj Crkvi i nošenje svetosavskog pečata jeste ono za šta je svaki pripadnik srpskog naroda rođen i što su generacije pre nas znale ma gde da su i u kakvom vremenu živeli, opstali su i stvarali imajući Crkvu za centar i stožer svog života - poručio je poglavar Srpske pravoslavne crkve srpskom narodu u Australiji.

Naime, istakao je Porfirije, niko se nije obreo na ovom kontinentu od suviška dobra, zato što mu je bilo suviše lepo tamo gde je živeo, već iz niza razloga da upravo ovde pronađe svoje mesto pod kapom nebeskom.

- Jedni su emigrirali u vreme komunističke ideologije, koja je bila neprijatelj veri u Hrista, drugi "trbuhom za kruhom" napuštali svoje domove... Sve ih je Australija prigrlila i pružila mogućnost da prevaziđu nevolje, steknu dobra neophodna za život, ali i ne zaborave ono što su, te su zidali crkve, znajući da su upravo one mesto na kojima su u zajednici sabrani u Hristu Gospodu - istakao je.

Ukazao je da vera zajednice, vera Crkve, molitva kada je ujedinjena može sve.

- Može da vrati otuđene u stado Hristovo, u naručje Svetog Save. Može da učini da onome ko je otuđen ponovo u srcu zasija Kosovo i Metohija, da progovore u njemu sveti Dečani i Pećka Patrijaršija, da mu u srcu kuca sveta Gračanica i reč Jevanđelja i reč Hristova postanu osnov njegovog života. Samo onda kada smo zajedno, imamo radosti. Ma koliko da nam je teško, kada imamo ko da nas zagrli, mi se vraćamo sebi. I to nije ništa drugo nego predukus Carstva Božjeg - rekao je patrijarh Porfirije.

Mitropolit australijsko-novozelandski Siluan rekao je da ne postoji škola koja se može nazvati svetosavskom ako tamo nema Hrista i svete Liturgije, ako se tamo niko ne pričešćuje i ne čuju tropari i slavoslovlje Bogu.

- Radujemo se, Vaša Svetosti, što ste ovaj hram posvećen Rođenju Hristovom, naš "mali Vitlejem" gde se naša deca oblikuju i primaju svetlost u njemu, Vi danas osvetili i blagoslovili zajedno sa braćom arhijerejima, uz sasluženje naših sveštenoslužitelja, molitveno učešće našeg blagočestivog naroda i naše dečice. Mi smo osveštali prostor koji treba njih da menja i njima služi na spasenje - rekao je Siluan, ističući da nema opstanka srpskom rodu bez prosvete, bez škola, bez hramova svetih i Jevanđelja.

U svešteni presto kapele Koledža Svetog Save položene su mošti Svetog Kralja Stefana Dečanskog, kralja, mučenika i svenarodnog učitelja po životu u smirenju, što čini zajedništvo još snažnijim, navodi se u saopštenju.

- Sa nama je danas ne samo Vračar, već i Pećka Patrijaršija, Sveti Dečani, Kosovo i Metohija... Ovo su plodovi ljubavi naše zajednice, njenih arhijereja, sveštenoslužitelja, roditelja ove dece - rekao je mitropolit Siluan.

Na Savindan 2021. godine Koledž je počeo sa radom sa dvadesetak učenika da bi danas njihov broj dostigao tri stotine. Za zasluge u razvoju ove obrazovne ustanove, patrijarh Porfirije je nekadašnjeg direktora Anastasiju Nikolau odlikovao ordenom Svetog Save.

Koledž Svetog Save pomogli su i pomažu do danas brojni dobrotvori iz Australije i Srbije, a Ambasada Republike Srbije u ovoj zemlji nedavno je preko konkursa sredstava za dijasporu podržala projekat školske laboratorije u Koledžu koja nosi ime širom sveta priznatog srpskog naučnika Nikole Tesle.

Njegovoj Svetosti Patrijarhu su sasluživali mitropoliti srednjezapadnoamerički Longin, timočki Ilarion, niški Arsenije i australijsko-novozelandski Siluan, episkopi vašingtonsko-njujorški i istočnoamerički Irinej, bihaćko-petrovački Sergije i valjevski Isihije; protođakon prof. dr Dragan Radić; jerođakon Teodosije; đakon Vasilije Perić; ipođakoni Dejan Nakić i Vladimir Jelić, kao i brojno sveštenstvo Mitropolije australijsko-novozelandske.

Nakon bogosluženja, u čast osvećenja je priređen kulturno-umetnički program.

(Tanjug)

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