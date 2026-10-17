Tip Asova

IVAN KECOJEVIĆ: Nema pomoći za Albasete

Žarko Urošević

17. 10. 2026. u 09:37

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* Bivši fudbaler Albaseteae, tipuje Španiju 2

ИВАН КЕЦОЈЕВИЋ: Нема помоћи за Албасете

Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

MOJ TIP

subota, 

Sosijedad B - Almerija 3+

Eibar - Majorka 0-2

HIHON - ALBASETE 1

Las Palmas - Kasteljon 0-2

nedelja, 

Seuta - Ovijedo GG

Granada - Kadiz GG

ĐIRONA - ANDORA TIMI2+

VALjADOLID - ELDENSE TIMI2+

Burgos - Sabadel 0-2

ponedeljak, 

Selta B - Tenerife 3+

Albasete nikako da proradi. Debakl u prošlom kolu od Valjadaolida (0:5), „fenjeraš“ nije uspeo da izbegne ni nakon smene trenera. Bivši fudbaler i legenda Bilbaa, Hosebe Ečeberija, kola koja su krenula nizbrdo teško može da zaustavi na vrelom terenu Hihona.

Od domaćina se očekuje da budu efuoikasni u okršajima Điorna - Andora, odnosno Valjadolid - Eldense.

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