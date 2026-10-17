IVAN KECOJEVIĆ: Nema pomoći za Albasete
* Bivši fudbaler Albaseteae, tipuje Španiju 2
MOJ TIP
subota,
Sosijedad B - Almerija 3+
Eibar - Majorka 0-2
HIHON - ALBASETE 1
Las Palmas - Kasteljon 0-2
nedelja,
Seuta - Ovijedo GG
Granada - Kadiz GG
ĐIRONA - ANDORA TIMI2+
VALjADOLID - ELDENSE TIMI2+
Burgos - Sabadel 0-2
ponedeljak,
Selta B - Tenerife 3+
Albasete nikako da proradi. Debakl u prošlom kolu od Valjadaolida (0:5), „fenjeraš“ nije uspeo da izbegne ni nakon smene trenera. Bivši fudbaler i legenda Bilbaa, Hosebe Ečeberija, kola koja su krenula nizbrdo teško može da zaustavi na vrelom terenu Hihona.
Od domaćina se očekuje da budu efuoikasni u okršajima Điorna - Andora, odnosno Valjadolid - Eldense.
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