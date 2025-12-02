Franšizing postaje snažan pokretač rasta u Srbiji - 250 franšiznih brendova i 30.000 zaposlenih

FRANŠIZING predstavlja jedan od najstabilnijih modela rasta i razvoja preduzetništva, ali i poslovni potencijal koji u Srbiji još nije dovoljno iskorišćen, istaknuto je na Međunarodnoj konferenciji franšiznog poslovanja „Od ideje do tržišta – zajedno ka novim prilikama“, održanoj danas u Privrednoj komori Srbije.

Foto: Boban Ristić

Konferencija, koju su zajednički organizovali Privredna komora Srbije i Srpska franšizna asocijacija, okupila je predstavnike nacionalnih franšiznih organizacija, uspešnih franšiznih sistema i stručnjake za poslovni razvoj iz Velike Britanije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Kanade i Belgije, i drugih zemaLja.

Zamenik predsednika PKS Mihailo Vesović izjavio je da je u Srbiji registrovano 250 franšiznih brendova, 4.500 poslovnih entiteta i oko 30.000 zaposlenih, ali da domaći brendovi čine svega 35 odsto tržišta, što je znatno manje u poređenju sa evropskim prosekom.

Naglasio je da franšizing globalno čini 6,3 odsto svetskog BDP-a, dok se u svetu svakih sedam minuta otvara nova franšiza, a registrovano je oko tri miliona franšiznih jedinica.

- Ovaj koncept može značajno da doprinese razvoju preduzetništva. Ključno je da vlasnici franšiza sarađuju i koriste ovakve konferencije kao priliku za umrežavanje i razmenu znanja - rekao je Vesović.

Podsetio je da je Srbija postala deo Evropske porodice franšiznih asocijacija, što domaćim kompanijama otvara put ka evropskim standardima i poslovnim praksama.



Predsednica Upravnog odbora Srpske franšizne asocijacije Tatjana Petković naglasila je da je cilj asocijacije izgradnja stabilnog i prepoznatljivog franšiznog sistema u Srbiji koji će otvoriti nova radna mesta i ojačati privredu. Podsetila je da je asocijacija ove godine postala član Evropske federacije za franšizing, što predstavlja dodatni podsticaj razvoju domaćeg tržišta.

Na konferenciji su tokom stručnih paneli predstavljene studije slučaja vodećih brendova, a diskutovalo se i o regulativi, finansiranju i podršci ovom modelu poslovanja.

Posebna izložbena zona namenjena je predstavljanju franšiznih koncepta i povezivanju sa potencijalnim partnerima.