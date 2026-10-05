SUBVENCIJE ZA PAORE: Iz budžeta milion dinara za sertifikaciju bezbednosti hrane

POKRAJINSKI sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2026. u AP Vojvodini za koji je opredeljeno ukupno milion dinara.

Foto: Joerg Boethling / Alamy / Profimedia

Po prijavi i do 100.000 dinara

Kako se navodi u saopštenju sekretarijata, konkurs je otvoren do 9. novembra, a cilj dodele subvencija je smanjenje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u ovoj godini na teritoriji AP Vojvodine.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi je 30.000, a maksimalni ne može biti veći od 100.000 dinara.

Sredstva dobijena na Konkursu predviđena su za sufinansiranje do 80 % podrške od plaćenog iznosa za realizovane investicije, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost (PDV).

Novac se dodeljuje za sufinansiranje troškova izrade elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla i laboratorijskih analiza koje predstavljaju deo elaborata za dobijanje te oznake u 2026. kao i za troškove kontrole i sertifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, s geografskim poreklom.

Važno je samo da su kontrolu i sertifikaciju proizvodnje u 2025. izvršile ovlašćene organizacije.

Različiti setifikati

Sufinansiraju se i troškovi za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane: ISO 22000, GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER, CGTM (Crossed Grain Trademark), SRPSKI KVALITET u 2026. godini.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to fizičko i pravno lice koje je nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, verske zajednice, crkve i manastiri.

Na Konkursu se može podneti samo jedna prijava.

Tekst konkursa i prijava na nalaze se na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

(eKapija)