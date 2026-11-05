Društvo

DOJAVA O BOMBI NA LETU ER SRBIJE ZA BUKUREŠT

В. Н.

05. 11. 2026. u 15:20

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NADLEŽNIM službama Aerodroma Bukurešt danas je, tokom realizacije leta JU102 na relaciji Beograd - Bukurešt, stigla dojava o bombi, a avion je bezbedno sleteo na aerodrom, saopštila je kompanija Er Srbija.

ДОЈАВА О БОМБИ НА ЛЕТУ ЕР СРБИЈЕ ЗА БУКУРЕШТ

IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Kako je navedeno u saopštenju, postupanje su, po sletanju aviona, preuzele nadležne rumunske službe, koje sprovode procedure u skladu sa važećim bezbednosnim protokolima.

Najmanje 18 letova širom Evrope bilo je pogođeno danas dojavama o bombi, preneo je BBC.

(Tanjug)

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