VREMENSKA PROGNOZA KOJA JE IZNENADILA SVE: Iz zimskog jutra direktno u prolećno popodne, ali čuvajte se OLUJNIH UDARA!
U SRBIJI će u petak, 16. oktobra, na severu biti malo do umereno oblačno vreme, ujutro ponegde magla, a u toku dana sa sunčanim periodima.
U ostalim predelima, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), očekuje se pretežno oblačno mestimično sa slabom kišom i hladnije. Vetar severni i severozapadni, povremeno umeren, na istoku i jugu umeren do jak.
Najniža temperatura od 3 do 7, a najviša od 11 do 17 stepeni. U Beogradu ujutro delimično oblačno, u toku dana pretežno sunčano i vetrovito. Vetar severozapadni i severni, od sredine dana umeren.
Najniža temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 16 stepeni. Prema prognozi za narednih sedam dana, jutra će biti hladna, a tokom dana umereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo.
Slaba kiša moguća je ponegde u subotu kao i početkom naredne sedmice uglavnom na jugu i istoku. Dnevna temperatura u granicama proseka za ovaj period godine, od 14 do 19 stepeni.
(rt.rs)
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