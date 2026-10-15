VREMENSKA PROGNOZA KOJA JE IZNENADILA SVE: Iz zimskog jutra direktno u prolećno popodne, ali čuvajte se OLUJNIH UDARA!

U SRBIJI će u petak, 16. oktobra, na severu biti malo do umereno oblačno vreme, ujutro ponegde magla, a u toku dana sa sunčanim periodima.

Foto: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/

U ostalim predelima, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), očekuje se pretežno oblačno mestimično sa slabom kišom i hladnije. Vetar severni i severozapadni, povremeno umeren, na istoku i jugu umeren do jak.

Najniža temperatura od 3 do 7, a najviša od 11 do 17 stepeni. U Beogradu ujutro delimično oblačno, u toku dana pretežno sunčano i vetrovito. Vetar severozapadni i severni, od sredine dana umeren.

Najniža temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 16 stepeni. Prema prognozi za narednih sedam dana, jutra će biti hladna, a tokom dana umereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo.

Slaba kiša moguća je ponegde u subotu kao i početkom naredne sedmice uglavnom na jugu i istoku. Dnevna temperatura u granicama proseka za ovaj period godine, od 14 do 19 stepeni.

(rt.rs)

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