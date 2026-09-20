SVEČANOST U NOVOJ PAZOVI: Patrijarh Porfirije osveštao hram, poznato i ko je dobio visoko odlikovanje

PATRIJARH srpski Porfirije posetio je danas Eparhiju sremsku i osveštao novoizgrađeni hram Svetog arhiđakona Stefana u Novoj Pazovi, gde je zatim služio i svetu arhijerejsku liturgiju.

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- Gospod nas je danas blagoslovio i svi mi ovde sabrani to ne samo da znamo nego i čitavim svojim bićem osećamo, jer nema ništa blagoslovenije od toga da se braća sabiraju sa svojim sestrama, a i sestre sa svojom braćom, a svi zajedno na jednom mestu - poručio je patrijarh.

Prema njegovim rečima, razne oluje, spoljašnje i unutrašnje, pokušavale su da pometu i da izbrišu sa lica zemlje ono što srpski pravoslavni narod jeste i ono čime se taj narod obeležio ovde u istoriji, ali i upisao u večnost.

- To su razne oluje i mnogi zemljotresi pokušavali da učine. Može biti naizgled da je svaka od njih ostavila svoga traga, ali posle njih iznova se obnavljao naš narod u duhu, u Duhu Svetom, u pravoslavnoj veri. Postajao je snažniji i jači, postajao bliži Bogu i postajao jedinstveniji - poručio patrijarh.

Patrijarh Porfirije je tom svečanom prilikom uručio ktitoru novoosvećenog hrama Radenku Đuričiću iz Nove Pazove visoko odlikovanje Srpske Pravoslavne Crkve, orden Svetog Save drugog stepena u znak priznanja, za ljubav prema Crkvi, naročito pokazanu ličnim primerom i nesebičnim pomaganjem u izgradnji hrama Svetog arhiđakona Stefana u Novoj Pazovi.

Istom prilikom, orden Svetog kralja Milutina je uručen Đorđu Radinoviću, predsedniku Opštine Stara Pazova, saopšteno je iz SPC.

Mitropolit sremski Vasilije je zahvalio patrijarhu i arhijerejima na dolasku u Eparhiju sremsku, naglasivši da blagočestivi narod blagorodnog Srema u današnjoj poseti predstojatelja Srpske Crkve prepoznaje veliki blagoslov.

U znak sećanja na istorijski dan osvećenja novog hrama mitropolit sremski Vasilije uručio je Patrijarhu srpskom Porfiriju arhijerejske insignije.

Patrijarhu su sasluživali mitropoliti sremski Vasilije i banatski Nikanor; episkopi osečkopoljski i baranjski Heruvim, britansko-irski Nektarije i vikarni mohački Damaskin; arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije; arhimandrit Nektarije, sekretar Svetog Arhijerejskog Sinoda; protojerej Đorđe Stojisavljević, šef Kabineta Patrijarha srpskog; igumani grgeteški Dositej i krušedolski Atanasije; protojerej-stavrofor Zoran Jović, starešina hrama Svetog arhiđakona Stefana i arhijerejski namesnik pazovački, protojerej-stavrofor Jovan Milanović, rektor Karlovačke bogoslovije; protođakoni Dragan Radić, Radomir Vrućinić i Goran Vlasac.

Izgradnja hrama Svetog arhiđakona Stefana u Novoj Pazovi predstavlja delo koje je izraslo iz želje da jedan novi deo ovog naselja dobije svoje duhovno središte, ali i iz iskrene potrebe da se budućim pokolenjima ostavi trajan spomen na veru i pripadnost Svetoj Crkvi, navodi se u saopštenju SPC.

Inicijativa za izgradnju hrama je potekla od Radenka Đuričića, privatnog preduzetnika iz Nove Pazove, koji je izrazio želju da podigne hram kao svoju zadužbinu za spomen svojoj deci i potomcima, a mitropolit sremski Vasilije je dao svoj blagoslov da se pristupi pronalaženju odgovarajuće lokacije i pripremi svega neophodnog za izgradnju hrama.

Gradnja hrama počela je 2020. godine kada je pronađena odgovarajuća lokacija. Posebna pažnja posvećena je izboru arhitektonskog rešenja. Imajući u vidu značajnu godišnjicu – osam vekova autokefalnosti Srpske Pravoslavne Crkve i potrebu da novi hram svojim izgledom bude dostojan tog jubileja, predloženo je da se podigne hram u srpsko-vizantijskom stilu kao savremena minijatura Spomen-hrama Svetog Save na Vračaru, odnosno po principu hrama Svetog Save u selu Topolovnik.

Za izradu idejnog rešenja angažovan je arhitekta prof. dr Ljubiša Folić iz Beograda.

Planiran je centralni hram sa jednom kupolom, površine oko 175 kvadratnih metara, sa zvonikom na severnoj strani i tremom koji ga povezuje sa hramom.

Projektom su predviđeni i prateći sadržaji neophodni za život parohijske zajednice.

(Tanjug)