NAVIKE KOJE SU OPSTALE GENERACIJAMA: Evo zašto kucamo u drvo, duvamo svećice i govorimo "nazdravlje"!
IAKO živimo u vremenu u kojem se gotovo sve može objasniti naukom, pojedine navike opstale su generacijama. Kucanje u drvo, duvanje svećica, bacanje novčića u fontanu i izgovaranje „nazdravlje“ nakon kijanja toliko su se uvukli u svakodnevicu da ih često radimo potpuno nesvesno.
Iza ovih običaja kriju se stara verovanja, strahovi i rituali kojima su ljudi nekada pokušavali da privuku sreću ili se zaštite od nesreće.
Kucanje u drvo protiv peha
Kada izgovorimo nešto lepo o svom životu, često odmah pokucamo u drvo kako ne bismo „izazvali sudbinu“. Ovaj običaj potiče iz veoma starih verovanja u kojima je drveće povezivano sa zaštitom i natprirodnim silama.
Dodirivanje drveta tako je vremenom postalo simboličan način da se loša sreća drži podalje. I danas mnogi ovaj pokret naprave automatski, čak i kada ne smatraju sebe sujevernima.
Duvanje svećica za ispunjenje rođendanske želje
Rođendan gotovo da je nezamisliv bez torte i svećica. Pre nego što ih ugasimo, zamislimo želju, a prema poznatom verovanju ona će se ostvariti ako uspemo da jednim dahom ugasimo sve svećice.
Sveće su kroz istoriju bile povezivane sa molitvama, željama i zaštitom, pa je ovaj običaj vremenom postao deo rođendanske tradicije koju danas prihvatamo kao nešto sasvim normalno.
Novčić u fontani za sreću
Bacanje novčića u fontanu još je jedan ritual kojem se mnogi okreću kada žele da im se ostvari želja. Običaj ima korene u starim tradicijama darivanja vode i izvora, koji su za ljude predstavljali izvor života.
Danas je ritual jednostavan – novčić se baci u vodu, zamisli se želja i nastavi dalje. Ipak, mnogi će priznati da im je teško da prođu pored fontane, a da barem jednom ne okušaju sreću.
Fraza koja uvek ide nakon kijanja
Kada neko kine, gotovo instinktivno kažemo „nazdravlje“. Ovaj običaj ima mnogo ozbiljniju prošlost nego što se na prvi pogled čini.
U nekim starim verovanjima kijanje se povezivalo sa bolešću, pa čak i opasnošću po život. Zbog toga je želja za zdravljem trebalo da bude svojevrsna zaštita osobe koja je kinula.
Iako danas ovu reč izgovaramo iz učtivosti, običaj je opstao kao jedan od najprepoznatljivijih rituala iz svakodnevnog života.
(24sedam)
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