OTVARA SE SRPSKA KUĆA U SJAMENU Mesarović: Prostor za promociju potencijala naše zemlje, transfer tehnologija i partnerstva koja traju
Na Međunarodnoj konferenciji za trgovinu i investicije u Sjamenu ministarka Adrijana Mesarović održala je brojne sastanke sa kineskim kompanijama kao i bilateralne sastanke sa kineskim predstavnicima, a danas se kako je rekla očekuje otvaranje Srpske kuće.
Srpska kuća je, kako je podsetila Mesarović, koncept na kome se radi već izvesno vreme.
-Ovo je prilika da promovišemo vrednosti koje želimo da predstavimo svojim kineskim prijateljima. Podržano je i od Vlade Republike Kine. Predsednik Vučić je u maju prilikom svoje posete Kini pričao o tome. Sve oči su uprte u Srbiju, fantastično smo se predstavili. Činjenica da je naš predsednik nedavno dobio orden prijateljstva je od velike važnosti za oba naroda. U žiži javnosti smo i pažnje. Stižu i vesti iz Srbije, fabrika robota i baterija, sve su to ozbiljni signali za nove investitore. Uvećano je ukupno interesovanje i prisustvo investitora. Dosta dobrih vesti očekujem za Srbiju- rekla je Mesarović u Jutarnjem dnenviku RTS-a.
Veliko je bilo, kako je navela Mesarović, prisustvo investitora na konferenciji na kojoj su predstavljeni potencijali Srbije.
-Veliko je interesovanje zaista. Bila je to prilika da otvorimo i vrata velikih trgovinskih lanaca i marketa gde želimo da plasiramo srpske proizvode. Razgovarali smo o proširenju asortimana. U prethodnom periodu je dogovoreno da to budu srpska vine i rakije, proizvodi koji se tiču proizvodenih destilata, ali sve više pričamo o srpskoj smrznutoj malini i suvoj šljivi, ali i svemu što je u prethodnom periodu od kada je stupio na snagu Sporazum o slobodnoj trgovini pronašlo put do potrošača. Očekujem nove poruudžbine što prehrambenih što poljoprivrednih proizvoda - rekla je Mesarović.
Danas se, prema rečima Mesarović, završava trodnevna poseta Sjamenu.
-Bila je posebna čast što smo se sreli sa potredsednikom Kine i što smo razgovarali o unapređenju naših odnosa, pre svega ekonomskih. Očekujem dobre vesti kada je u pitanju otvaranje novih radnih mesta i fabrika. U toku dana obezbedićemo još dobrih vesti za našu Srbiju. Ono što je jeste dobra vest je da smo uspostavili odličan dogovor sa kompanijom Sjamen Erlajns i očekujem da ćemo u ući u više njihovih letova - naglasila je Mesarović.
Međunarodnoj konferenciji Eksport-import banke Kine posvećenoj investicionoj saradnji pod nazivom "Globalna mudrost, uzajamno osnaživanje" koja je počela jutros u okviru Međunarodnog sajma trgovine i investicija (CIFIT) u Sjamenu prisustvovala je i delegacije Srbije na čelu sa ministarkom Mesarović.
Mesarović je u obraćanju prilikom otvaranja konferencije ukazala da Narodna Republika Kina ulazi u novu razvojnu fazu sa petnaestim petogodišnjim planom, a da Srbija u tom ciklusu prepoznaje veliki prostor za dalje povezivanje naših privreda u oblastima napredne proizvodnje, zelene energije, digitalne infrastrukture, veštačke inteligencije, robotike i drugih tehnologija budućnosti.
Mesarović je istakla da je jedna od ključnih pitanja savremenih ekonomije kako poverenje, znanje i kapital povezati u investicije koje stvaraju trajnu vrednost i postaju pokretač zajedničkog razvoja.
Ona se saglasila sa porukom skupa da globalna mudrost svoju punu vrednost dobija kada postaje osnova za uzajamno osnaživanje i navela da je odnos Srbije i Kine pokazao koliko takav pristup može da donese.
"Naše čelično prijateljstvo danas ima konkretne rezultate: u putevima, mostovima, prugama, fabrikama, rudnicima i hiljadama radnih mesta. Snažan politički temelj tome prijateljstvu dali su predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping, čija su državnička vizija i lično prijateljstvo odnose naših zemalja podigli na istorijski najviši nivo", rekla je Mesarović.
Kao primer rezultata saradnje navela je uspeh kompanije Ziđin majning i istakla da je ta kompanija dala snažan doprinos razvoju rudarskog sektora u Srbiji novim tehnologijama, kao i da je obezbedila radna mesta i razvoj lokalnih zajednica.
Predstavnicima kineskih banaka i fondova, Mesarović je poručila da je Srbija prirodna investiciona i proizvodna platforma za pristup širem tržištu zahvaljujući stručnim ljudima infrastrukturi i položaju.
Ona je ocenila da model kreditiranja investicija Eksport-import banke Kine otvara prostor za nove investicije, transfer tehnologija i partnerstva koja traju i nakon realizacije pojedinačnog projekta.
Mesarović jepodsetila i da će Beograd naredne godine biti domaćin specijalizovane izložbe Ekspo 2027 sa temom "Igraj za čovečanstvo: sport i muzika za sve" i rekla da će to biti prilika da se svetu predstavi nova Srbiju, zemlja savremene infrastrukture, inovacija, tehnologije i velikih razvojnih ambicija.
Izvršna direktorka i predsednica Narodne republike Kine Vang Čunjing rekla je da je ta institucija specifična po tome što posreduje u kineskim ulaganjima i stranim investicijama u Kinu. Ona je istakla da je ta banka finansirala veliki broj projekata u okviru inicijative "Pojas i put", i podsetila da je obezbedila najveći deo sredstva za izgradnju brze pruge Beograd-Budimpešta.
Vang je rekla da je njihov trenutni pristup investicijama u strane zemlje najčešće zasnovan na osnivanju industrijskih i poslovnih parkova sa klasterima više kompanija, i da su im oblasti od najvećeg interesovanja u ovom momentu energetika, sirovine, avio i brodski transport.
Međunarodni program investicione saradnje "Globalna mudrost, uzajamno osnaživanje" okupio je predstavnike kineskih banaka i investicionih fondova, kao i međunarodnih institucija a skupu prisustvuju i delegacije država i kompanije koje učestvuju na Međunarodnom sajmu trgovine i investicija (CIFIT).
U nastavku ću biti održan panel na temu politika finansiranja otpornih lanaca proizvodnje i snabdevanja, kao i panel na temu investiranja i pozajmica za širenje proizvodnih snaga.
Zatim će u okviru konferenciju biti prikazani uspešni projekti sprovedeni uz finansije kineskih banaka i fondova u saradnji sa lokalnim kompanijama i vlastima u Kini, Egiptu, Indoneziji i Maleziji.
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