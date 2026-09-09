Društvo

Za prevenciju koja spašava živote: Fondacija Mozzart donirala opremu Domu zdravlja Užice

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09. 09. 2026. u 16:30

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JEDAN preventivni pregled može da promeni tok nečijeg života, a brža obrada uzoraka, efikasniji rad laboratorije i kvalitetnija dijagnostika važan su deo prevencije raka grlića materice.

За превенцију која спашава животе: Фондација Mozzart донирала опрему Дому здравља Ужице

Foto: Touch N Touch - Uroš Eleković

Upravo sa ciljem da unapredi uslove za preventivne preglede i rad zdravstvenih radnika, Fondacija Mozzart donirala je Odeljenju ginekologije Doma zdravlja Užice automatski aparat za bojenje PAPA pločica, vredan više od 2.000.000 dinara.

Foto: Touch N Touch - Uroš Eleković

Aparat se koristi za automatsko bojenje uzoraka koji se uzimaju tokom ginekoloških pregleda, čime se proces njihove obrade značajno ubrzava i olakšava, uz pouzdanije uslove za dalju analizu. Za zaposlene u užičkoj službi ova donacija posebno je značajna jer su se prethodne tri godine, nakon kvara starog aparata, PAPA pločice bojile ručno, na način koji je odavno prevaziđen.

-Ovaj uređaj nam u velikoj meri olakšava posao i omogućava nam da vršimo što veći obuhvat žena i na taj način radimo na prevenciji ove bolesti“, istakla je dr Ana Mijatović Ristović, ginekolog Doma zdravlja Užice, i dodala da aparat predstavlja važnu podršku skriningu raka grlića materice, budući da se upravo u njemu obavlja bojenje PAPA pločica.

Iako su i u prethodnom periodu nastojali da pacijenti ne budu uskraćeni za preglede, donacija savremene opreme značajno će unaprediti svakodnevni rad službe. „Zahvaljujući podršci FondacijeMozzart mnogo brže, lakše i kvalitetnije ćemo obavljati posao“, navela je dr Mijatović Ristović, ističući da je donacija posebno važna jer se u budućnosti planira i centralizacija laboratorije za pregled PAPA pločica za Zlatiborski okrug.

Foto: Touch N Touch - Uroš Eleković

Rak grlića materice i rak jajnika i dalje predstavljaju ozbiljan zdravstveni problem – na području Zlatiborskog okruga godišnje od ovih karcinoma oboli oko 40 žena. Zato svaki korak koji može doprineti dostupnijim preventivnim pregledima i ranijem otkrivanju bolesti ima poseban značaj.

-Pre svega, zahvalio bih Fondaciji Mozzart na izdvojenim sredstvima jer će ova donacija značajno olakšati i poboljšati rad našeg osoblja i omogućiti pružanje kvalitetnije usluge našim pacijentima, poručio je dr Aleksandar Gojgić, zamenik direktora Doma zdravlja Užice.

Foto: Touch N Touch - Uroš Eleković

A kada zdravstveni radnici imaju priliku da svoj posao obavljaju u boljim uslovima i efikasnije, veći broj žena dobija važnu podršku na putu ka pravovremenom otkrivanju i lečenju bolesti. Jer ulaganje u prevenciju znači ulaganje u mogućnost da se bolest otkrije onda kada je najvažnije – na vreme.

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