OVI GRAĐANI IMAĆE PRAVO NA UVEĆANU POMOĆ DRŽAVE: Evo kome sleduje 12.000 ili čak 18.000 dinara dinara

STIŽE isplata od 6.000 dinara za punoletne građane Srbije, a zbog naslednih prava neki mogu dobiti 12.000 ili čak 18.000 dinara.

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Pravo na jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara imaju svi punoletni građani koji u trenutku preseka stanja ispunjavaju sledeća četiri osnovna zakonska kriterijuma:

Imaju navršenih 18 godina (punoletna su lica).

Poseduju državljanstvo Republike Srbije.

Imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Poseduju važeću ličnu kartu.

Pre nego što prijava počne 7. septembra, obavezno proverite rok važenja vaše lične karte. Aktuelan i važeći dokument je apsolutno neophodan uslov za uspešnu obradu podataka i isplatu.

Ko dobija novac automatski, a ko mora da se prijavi?

Jedna od najvećih dilema jeste da li apsolutno svi moraju da se prijavljuju. Za ogroman broj građana proces će biti potpuno automatski.

Ko automatski dobija novac?

Penzioneri (novac direktno leže na račune).

Primaoci novčane socijalne pomoći (Uključujući i primaoce jednokratne socijalne pomoći).

Građani prijavljeni u Akcionarskom fondu (Da li ste u Akcionarskom fondu moći ćete da proverite od 7. septembra na portalu Uprave za trezor).

Ko mora da podnese prijavu?

Svi ostali punoletni građani koji ispunjavaju uslove (imaju državljanstvo, prebivalište i važeću ličnu kartu), a nisu u navedenim automatskim grupama, moraće sami da se prijave ukoliko žele 6.000 dinara.

Prava naslednika: Kako do novca preminulog lica?

Ukoliko se pitate da li naslednici imaju pravo da preuzmu sredstva koja pripadaju preminulim licima iz paketa državne pomoći, odgovor je potvrdan. Prema zvaničnim informacijama, naslednici neće morati da se prijavljuju za ova sredstva, već će im novac preminulog biti automatski isplaćen.

Pojedini građani će umesto osnovnih 6.000 dinara iz Akcionarskog fonda dobiti čak 12.000 ili 18.000 dinara na osnovu nasleđivanju prava preminulih članova porodice.

1. Zakonski naslednici preminulih građana (12.000 ili 18.000 dinara)

Osnovni iznos isplate iz Akcionarskog fonda zakazane za 22. septembar jeste 6.000 dinara za svakog punoletnog građanina. Međutim, specifična zakonska rešenja i nasledna prava dovešće do toga da određeni građani prime 12.000, a neki čak i 18.000 dinara.

Ova situacija je posledica nužne promene starog zakona iz 2007. i 2008. godine, prema kojem su pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu imali samo oni koji su postali punoletni zaključno sa 31. decembrom 2007. godine. S obzirom na to da je u međuvremenu oko 1,3 miliona tih građana preminulo, država ima obavezu da isplati njihov deo novca.

Kako bi se ovaj problem rešio, iznosi od 6.000 dinara koji pripadaju preminulima biće isplaćeni njihovim zakonskim naslednicima, a isplata će se sprovoditi u skladu sa ostavinskim postupkom.

To znači da će pojedini građani dobiti novac dva ili tri puta, pored svojih ličnih 6.000 dinara, oni će naslediti i iznose svojih preminulih srodnika, što ukupnu isplatu podiže na 12.000 ili 18.000 dinara.

Da bi pokrila i naslednike preminulih lica, država planira da obezbedi ukupno 7.668.000 pojedinačnih isplata, iako u Srbiji trenutno živi oko 6 miliona punoletnih građana.

Koji je rok za podizanje novca?

Ovo je detalj na koji građani moraju da obrate posebnu pažnju, jer sredstva ne mogu stajati na računu unedogled. Rok za podizanje zavisi od izvora iz kog se isplaćuje:

Ukoliko se novac isplaćuje iz budžeta, sredstva možete podići u narednih godinu dana. Ukoliko se isplata vrši iz Akcionarskog fonda, u tom slučaju nema roka za podizanje novca.

(Kurir)