Srpkinja gazi sve pred sobom na US openu!
Američka teniserka srpskog porekla Iva Jović bez previše problema se kvalifikovala u treću rundu US opena pošto je savladala Britanku Frančesku Džons sa 6:4, 6:4.
Iva je upravo napravila rezultat karijere na poslednjem Grend slemu pošto je u prošle dve godine zaustavljena u drugom kolu, ali njoj je tek sada 18 godina i pitanje je gde su joj dometi.
Na US open je stigla sa 14. pozicije VTA liste, a prve dve stepenice je preskočila bez izgubljenog seta.
I kada je upadala u probleme protiv Džons, već je imala dovoljno veliku zalihu da setove odvodi u mirne vode.
U trećoj rundi ćemo imati pravi sudar mladog talasa, jer će Iva igrati protiv ultra popularne Aleks Eale koja je u dva seta bila bolja od Ukrajinke Oleksandre Olinjikove.
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