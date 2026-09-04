Srpkinja gazi sve pred sobom na US openu!

Američka teniserka srpskog porekla Iva Jović bez previše problema se kvalifikovala u treću rundu US opena pošto je savladala Britanku Frančesku Džons sa 6:4, 6:4.

AP Photo/Frank Franklin II

Iva je upravo napravila rezultat karijere na poslednjem Grend slemu pošto je u prošle dve godine zaustavljena u drugom kolu, ali njoj je tek sada 18 godina i pitanje je gde su joj dometi.

Na US open je stigla sa 14. pozicije VTA liste, a prve dve stepenice je preskočila bez izgubljenog seta.

I kada je upadala u probleme protiv Džons, već je imala dovoljno veliku zalihu da setove odvodi u mirne vode.

U trećoj rundi ćemo imati pravi sudar mladog talasa, jer će Iva igrati protiv ultra popularne Aleks Eale koja je u dva seta bila bolja od Ukrajinke Oleksandre Olinjikove.