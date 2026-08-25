Svet

CRNI BILANS: Za nedelju dana u ukrajinskim napadima život izgubilo 46 ruskih civila

Novosti online

25. 08. 2026. u 20:39

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U UKRAJINSKIM napadima dronovima tokom proteklih nedelju dana poginulo je 46 ruskih civila, dok je više od 400, među njima i 21 dete, ranjeno, rekao je ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova zadužen za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik.

ЦРНИ БИЛАНС: За недељу дана у украјинским нападима живот изгубило 46 руских цивила

Foto: AP

On je istovremeno rekao da ukrajinska vojska napadima na Zaporošku nuklearku dovodi u opasnost bezbednost čitavog regiona.

"Ukrajinske snage sistematski napadaju osoblje Zaporoške nuklearke, onemogućavajući povremeno zamenu smena i dovodeći u opasnost bezbednost čitavog regiona", naveo je Mirošnik u nedeljnom izveštaju.

Dodao je i da Kijev svakodnevno lansira više od 500 dronova na civilne ciljeve.

(Sputnjik)

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