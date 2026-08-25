PREMINULA LEGENDARNA DOLI PARTON: Kraljica kantri muzike umrla u 80. godini
AMERIČKA pevačica Doli Parton, poznata kao ''kraljica kantri muzike'', preminula je danas u 80. godini, saopštila je njena porodica.
Doli Parton je osvojila 11 Gremi nagrada, uključujući i nagradu za životno delo, prenosi Rojters.
Sa klasičnim pesmama, među kojima su "Coat of many colors", "Jolene" i "I will always love you", postala je jedna od najprodavanijih umetnica svih vremena, sa više od 100 miliona prodatih ploča.
(Tanjug)
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