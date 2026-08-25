Svet

PREMINULA LEGENDARNA DOLI PARTON: Kraljica kantri muzike umrla u 80. godini

D.D.

25. 08. 2026. u 20:43

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AMERIČKA pevačica Doli Parton, poznata kao ''kraljica kantri muzike'', preminula je danas u 80. godini, saopštila je njena porodica.

ПРЕМИНУЛА ЛЕГЕНДАРНА ДОЛИ ПАРТОН: Краљица кантри музике умрла у 80. години

Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Doli Parton je osvojila 11 Gremi nagrada, uključujući i nagradu za životno delo, prenosi Rojters.

Sa klasičnim pesmama, među kojima su "Coat of many colors", "Jolene" i "I will always love you", postala je jedna od najprodavanijih umetnica svih vremena, sa više od 100 miliona prodatih ploča.

(Tanjug)

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