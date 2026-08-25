Društvo

MALI DOBIO IZNENAĐENJE ZA ROĐENDAN: Kolege mu priredile slavlje, stigli torta i pokloni (VIDEO)

T.J.

25. 08. 2026. u 11:04

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Ministar finansija, Siniša Mali, proslavio je rođendan u Vladi, uz iznenađenje koje su mu priredile kolege iz Ministarstva finansija.

МАЛИ ДОБИО ИЗНЕНАЂЕЊЕ ЗА РОЂЕНДАН: Колеге му приредиле славље, стигли торта и поклони (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/mali_sinisa

Mali je na svom Instagram profilu podelio fotografije i snimke slavlja, pokazujući kako su ga kolege iznenadile tortom i poklonima.

Uz objavu je kratko napisao:

- Iznenadio bih se da me nisu iznenadili. Hvala, kolege!

Mali se zahvalio kolegama na pažnji, a sudeći po objavljenim kadrovima, iznenađenje je bilo uspešno.

BONUS VIDEO: NAJPONOSNIJI NA NAŠU SRBIJU: Ministar Mali sa narodom nosi najveću zastavu

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