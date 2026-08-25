MALI DOBIO IZNENAĐENJE ZA ROĐENDAN: Kolege mu priredile slavlje, stigli torta i pokloni (VIDEO)

Ministar finansija, Siniša Mali, proslavio je rođendan u Vladi, uz iznenađenje koje su mu priredile kolege iz Ministarstva finansija.

Foto: Printskrin Instagram/mali_sinisa

Mali je na svom Instagram profilu podelio fotografije i snimke slavlja, pokazujući kako su ga kolege iznenadile tortom i poklonima.

Uz objavu je kratko napisao:

- Iznenadio bih se da me nisu iznenadili. Hvala, kolege!

Mali se zahvalio kolegama na pažnji, a sudeći po objavljenim kadrovima, iznenađenje je bilo uspešno.

BONUS VIDEO: NAJPONOSNIJI NA NAŠU SRBIJU: Ministar Mali sa narodom nosi najveću zastavu