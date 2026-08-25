MALI DOBIO IZNENAĐENJE ZA ROĐENDAN: Kolege mu priredile slavlje, stigli torta i pokloni (VIDEO)
Ministar finansija, Siniša Mali, proslavio je rođendan u Vladi, uz iznenađenje koje su mu priredile kolege iz Ministarstva finansija.
Mali je na svom Instagram profilu podelio fotografije i snimke slavlja, pokazujući kako su ga kolege iznenadile tortom i poklonima.
Uz objavu je kratko napisao:
- Iznenadio bih se da me nisu iznenadili. Hvala, kolege!
Mali se zahvalio kolegama na pažnji, a sudeći po objavljenim kadrovima, iznenađenje je bilo uspešno.
BONUS VIDEO: NAJPONOSNIJI NA NAŠU SRBIJU: Ministar Mali sa narodom nosi najveću zastavu
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