TAMNI OBLACI IDU KA SRBIJI: Stižu pljuksovi i grmljavina, ovi delovi biće prvi na udaru

U SRBIJI je danas veoma toplo, a širom zemlje i sunčano.

Foto: Novosti

Maksimalna temperatura biće od 30 na severozapadu do 38 stepeni na jugoistoku Srbije.

Sve više nam se približavaju oblaci sa zapada, koji će već nakon podneva zahvatiti zapadne, centralne i severne delove Srbije, a na zapadu Srbije očekuje se i kiša.

Kasnije posle podne sa Jadrana i sa zapada stići će znatno jači oblačni sistem sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Foto: Printskrin sat24.com

Ponegde se očekuju i grmljavinske oluje, uz grad, gromove i obilnije pljuskove, naveo je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Na udaru pljuskova sa grljavinom naći će se prvo Podrinje i zapadni deo Srbije, potom i ostatak zemlje.

Očekuje se i prodor hladnog fronta, uz osveženje, a južni vetar biće u skretanju na jak severozapadni.

U sredu će biti znatno ugodnije, a ponovo veoma toplo od četvrtka.

U ovom času snažan oblačni sistem sa grljavinskim olujama premešta se preko severnog Jadrana, a prethodno su na udaru našli sever Italije i oblast Alpa.Snažan ciklon i oluje sa Atlantika pogodile su Portugaliju i Španiju, potom i Francusku.

(Telegraf.rs)

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