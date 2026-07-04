U SRBIJU OD OVOG DATUMA STIŽE NOVI TOPLOTNI TALAS: Evo kada se očekuju visoke temperature

POČETAK ove sedmice doneo je Srbiji vrhunac prethodnog vrelog talasa. Temperatura je u Subotici i u Kikindi dostigla rekordnih i nikada zabeleženih 41°C za jun mesec.

Foto: Gemini

Potom je usledilo osveženje sa pljuskovima i grmljavinskim olujama, a temperature su opale i za 15 stepeni.

Vikend pred nama biće sunčan i veoma ugodan. Biće umereno toplo i bez većih vrućina. Biće dosta prijatnije i noći. Očekuje se veoma vetrovito.

Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, u Vojvodini i na istoku Srbije i veoma jak.

Maksimalna temperatura biće od 25 do 30 stepeni, u Beogradu od 26 do 28 stepeni, što su i prosečne temperature za početak jula.

Sledeće sedmice biće promenljivo, uz smenu sunca i oblaka. Povremeno se očekuju i pljuskovi sa grmljavinom.

U ponedeljak temperatura ponegde i preko 30, ali samo kratkotrajno, s obzirom na to da se u utorak i u sredu očekuje osveženje za 5 do 7 stepeni, pri čemu će se one sredinom sedmice ponegde spustiti i ispod 25 stepeni.

Prema kraju sedmice uslediće porast temperatura.

Prema trenutnimm prognozama, Srbiju će nakon 11. jula zahvatiti novi toplotni talas, uz temperature od 30 do 35 stepeni, a sredinom jula očekuje se i preko 35 stepeni.

(Telegraf)