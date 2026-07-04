OTVORENA FILIJALA RFZO U NEGOTINU Sanja Radojević Škodrić: Veliki pomak za čitav zdravstveni sistem
FILIJALA Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) otvorena je danas u Negotinu na adresi Badnjevska 4a, a direktorka RFZO Sanja Radojević Škodrić izjavila je da je otvaranje ove filijale veliki pomak ne samo za građane i zdravstvene ustanove, već za čitav zdravstveni sistem i istakla da se ovim postiglo da svaki građanin u Srbiji ima jednak kvalitet svih zdravstvenih usluga.
"Cilj današnje posete je što grad Negotin dobija filijalu RFZO, nakon što je do sada postojala samo ispostava. Od danas imate filijalu i ja čestitam građanima Negotina na tome. Otvaranje filijale je veliki pomak kako za građane, tako i za zdravstvene ustanove, odnosno čitav zdravstveni sistem, kao i za grad Negotin", rekla je Radojević Škodrić za Tanjug.
Ukazala je da to veoma znači za građane, budući da su do sada građani u ispostavi mogli da ostvaruju deo svojih prava iz zdravstvenog osiguranja, a sada u filijali će moći apsolutno sva prava.
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