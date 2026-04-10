KONKURS ZA FULBRAJT PROGRAM: Rok za prijave 20. maj za studente doktorskih studija

AMBASADA Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji saopštila je da je otvoren poziv za prijavu u okviru Fulbrajt programa za gostujuće istraživače za akademsku 2027/2028. godinu (Fulbright Non-degree Visiting Researcher Program).

Foto: Novosti

Program studentima doktorskih studija sa univerziteta u Srbiji pruža priliku da na univerzitetu u Americi rade istraživanje u vezi sa svojom doktorskom disertacijom.

Za program mogu aplicirati studenti doktorskih studija u sledećim oblastima:

agronomija, američka istorija, američka književnost, američke studije, antropologija, arheologija, biološke nauke, hemija, komunikacije, kompjuterske nauke, ekonomija, obrazovne nauke, inženjerstvo, zaštita životne sredine, geografija, geologija, informacione nauke, žurnalistika, pravo, bibliotekarstvo, lingvistika, matematika, filozofija, fizika, političke nauke, psihologija, socijalni rad, sociologija, primenjena lingvistika.

Trajanje grantova je od 6 do 9 meseci. Program pokriva troškove školarine i troškove taksi na univerzitetu u Sjedinjenim Američkim Državama, mesečnu stipendiju na konto troškova života, zdravstveno osiguranje i međunarodnu avionsku kartu. Rok za prijavu je 20. maj.