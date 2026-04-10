PRAZNIČNA LITURGIJA U PEĆKOJ PATRIRŠIJI: Patrijarh Porfirije za Uskrs na Kosovu i Metohiji

PATRIJARH srpski Porfirije dolazi danas u AP Kosovo i Metohiju, u sedište Srpske pravoslavne crkve - Pećku Patrijaršiju gde će sa vernim narodom dočekati Vaskrs.

Patrijarh će na Veliku subotu i na Vaskrs služiti liturgiju u Pećkoj Patrijaršiji, dok će na Vaskršnji ponedeljak služiti u manastiru Visoki Dečani.

Patrijarh srpski Porfirije je i prošle godine na Uskrs boravio na Kosovu i Metohiji. Vernici koji slave Uskrs po julijanskom kalendaru obeležavaju ovaj praznik u nedelju, 12. aprila.