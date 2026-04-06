Društvo

TEMPERATURA DANAS DOSTIGLA 26 STEPENI: A u ovom mestu ima čak 70 centimetra snega

В. Н.

06. 04. 2026. u 16:17

VEOMA topla vazdušna masa stigla je danas do Srbije.

Foto: N. Živanović

Prvi put ove godine beleži se letnji dan, jer je temperatura u Negotinu dostigla 26 stepeni. Zaječar meri 25, a vrlo toplo je i u drugim mestima u Srbiji, uz temperature do 22-25°C.

Vema toplo je i na planinama.

Zlatibor i Sjenica mere 17 stepeni.

Otoplilo je dosta i na Kopaoniku, pa je temperatura 11°C, a visina snežnog pokrivača čak 70 cm, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Sneg se pri ovoj temperaturi naglo topi, a trenutno ga ima samo iznad 1400 metara nadmorske visine, a iznad 1500 metara u dovoljnim količinama za veći deo aprila.

FOTO TANJUG/ BANKO LUKIĆ

Slična situacija je i na svim planinama iznad 1500 metara, gde ima pola metra snega, a na planinama Kosova i Metohije i do jednog metra.

Prava zimska idila je i na Brezovici, pri čemu je temperatura 10 stepeni, a visina snežnog pokrivača jedan metar.

Podsetimo, Kopaonik je prošle sedmice zahvatila veoma jaka zimska oluja, pri čemu je u jednom danu palo čak 40 cm snega, a visina pokrivača dostila 80 cm.

Vetar je tada imao olujne udare od 80 km/h.

Olujni vetar stvarao je snežne nanose i smetove.

Temperatura se kretala od -2 do 0°C.

Toplo vreme potrajaće i sutra, ali za par stepeni svežije nego danas.

Od srede sledi osetnije zahlađenje, pa će u danima pred Vaskrs na našim višim planinama biti ponovo uslova za sneg.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: Zimska idila u martu: Sneg zavejao Kopaonik

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DAĆE VAM DUŠU, ALI OPROŠTAJ NE: Ovi horoskopski znaci ne zaboravljaju izdaju

DAĆE VAM DUŠU, ALI OPROŠTAJ NE: Ovi horoskopski znaci ne zaboravljaju izdaju