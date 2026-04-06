TEMPERATURA DANAS DOSTIGLA 26 STEPENI: A u ovom mestu ima čak 70 centimetra snega
VEOMA topla vazdušna masa stigla je danas do Srbije.
Prvi put ove godine beleži se letnji dan, jer je temperatura u Negotinu dostigla 26 stepeni. Zaječar meri 25, a vrlo toplo je i u drugim mestima u Srbiji, uz temperature do 22-25°C.
Vema toplo je i na planinama.
Zlatibor i Sjenica mere 17 stepeni.
Otoplilo je dosta i na Kopaoniku, pa je temperatura 11°C, a visina snežnog pokrivača čak 70 cm, navodi meteorolog Đorđe Đurić.
Sneg se pri ovoj temperaturi naglo topi, a trenutno ga ima samo iznad 1400 metara nadmorske visine, a iznad 1500 metara u dovoljnim količinama za veći deo aprila.
Slična situacija je i na svim planinama iznad 1500 metara, gde ima pola metra snega, a na planinama Kosova i Metohije i do jednog metra.
Prava zimska idila je i na Brezovici, pri čemu je temperatura 10 stepeni, a visina snežnog pokrivača jedan metar.
Podsetimo, Kopaonik je prošle sedmice zahvatila veoma jaka zimska oluja, pri čemu je u jednom danu palo čak 40 cm snega, a visina pokrivača dostila 80 cm.
Vetar je tada imao olujne udare od 80 km/h.
Olujni vetar stvarao je snežne nanose i smetove.
Temperatura se kretala od -2 do 0°C.
Toplo vreme potrajaće i sutra, ali za par stepeni svežije nego danas.
Od srede sledi osetnije zahlađenje, pa će u danima pred Vaskrs na našim višim planinama biti ponovo uslova za sneg.
(Telegraf)
