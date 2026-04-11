KAKVO NAS VREME OČEKUJE ZA USKR: Ovo je najnovija vremenska prognoza

POSLE podne postepeno smanjenje oblačnosti, a slaba kratkotrajna kiša se tek ponegde očekuje u brdsko - planinskim predelima., stoji u najnovijoj objavi RHMZ.

Vetar slab do umeren, severozapadni. Najviša temperatura od 14 do 17 °S.



VREME NAREDNIH DANA



Sutra ujutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano i toplije, pre podne ponegde uz umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren, istočnih pravaca. Najniža temperatura od 1 do 6 °S, a najviša od 17 do 20 °S.





Zatim promenljivo oblačno i postepeno toplije. U ponedeljak suvo, a od utorka mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U košavskom području od ponedeljka duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata, u Podunavlju i Pomoravlju imati udare olujne jačine.