Društvo

KAKVO NAS VREME OČEKUJE ZA USKR: Ovo je najnovija vremenska prognoza

V.N.

11. 04. 2026. u 13:12

POSLE podne postepeno smanjenje oblačnosti, a slaba kratkotrajna kiša se tek ponegde očekuje u brdsko - planinskim predelima., stoji u najnovijoj objavi RHMZ.

КАКВО НАС ВРЕМЕ ОЧЕКУЈЕ ЗА УСКР: Ово је најновија временска прогноза

Foto: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Vetar slab do umeren, severozapadni. Najviša temperatura od 14 do 17 °S. 

 

VREME NAREDNIH DANA


Sutra ujutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano i toplije, pre podne ponegde uz umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren, istočnih pravaca. Najniža temperatura od 1 do 6 °S, a najviša od 17 do 20 °S.

Foto: Printskrin/RHMZ



Zatim promenljivo oblačno i postepeno toplije. U ponedeljak suvo, a od utorka mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U košavskom području od ponedeljka duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata, u Podunavlju i Pomoravlju imati udare olujne jačine.

