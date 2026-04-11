ZNATE LI KO SU AHMED - "VITEZ" SA KUMANOVA I DESKO - HEROJ SA KOŠARA? Romima koji su dali život za Srbiju veterani odali posebnu čast (FOTO)

O velikim ratovima i vojskovođama na časovima istorije uči se u svim školama pa tako i o Balkanskim ratovima 1912–1913.

Za legendarne srpske vojskovođe Putnika i Bojovića, pobednike u Balkanskim ratovima, svi mi ponešto znamo. Međutim, malo ko zna da je u jednoj odsudnoj bitci, Kumanovskoj, pobedi doprineo jedan običan vojnik, trubač Ademović Ahmed iz Leskovca, romskog porekla.

Ne bi slave Kumanova bez njega...

U opštem metežu Kumanovske bitke, po gustoj magli, Ahmed je zašao iza leđa Turskoj vojsci preobučen u njihovog vojnika, i usred bitke zasvirao odstupanje. Zbunjeni Turci se našli u čudu, krenuli u bekstvo a Srpska vojska u napad. Tako je dobijena Kumanovska bitka. Ahmed, u Leskovcu poznatiji kao „Vitez“, ponosni nosilac Karađorđeve zvezde, istu nije skidao nikad sa revera. Nažalost, u toku 1941. godine nemački nacisti su mu streljali dva sina. Umro je 1965. godine zaboravljen od svih.

Zašto se danas valja setiti Ahmeda?

Baš zato što postoje predrasude o nedovoljnoj hrabrosti Roma i nespremnosti da se žrtvuju za opšte dobro.

Da predrasude ostanu tamo gde im je mesto, a činjenice stvarnosti da pokažu sasvim drugu sliku, pobrinuli su se veterani iz Udruženja veterana organa bezbednosti i vojne policije (Udruženje veterana OBiVP) Srbije.

Selimović Desimir, zvani Desko, rođen 1978. godine, vojnik Vojne policije iz sela Veliki Izvor kod Zaječara, ranjen je na karauli Košare 12.04.1999. godine.

Tokom transporta u bolnicu kod Đakovice od bombe iz aviona NATO 14.04.1999. godine poginuo je Desimir. Desimir kao i Ahmed, nije ustuknuo pred neprijateljem. Žrtvovao se za Srbiju i na najuzvišeniji način nastavio tradiciju Ademović Ahmeda i mnogih drugih znanih i neznanih Roma koji su učestvovali u odbrani zemlje u svim minulim ratovima.

U okviru negovanja kulture sećanja na poginule heroje, Udruženje svake godine im odaje počast. Prilikom prikupljanja podataka o poginulim pripadnicima vojne policije i vojne službe bezbednosti tokom rata 1999. godine, predstavnici Udruženja su saznali da na mesnom groblju u selu Veliki Izvor kod Zaječara počiva heroj Desimir Selimović - Desko. 2024. godine, na Dan Udruženja, 13. maja, u prisustvu velikog broja veterana, porodice Selimović, Romske zajednice i građana, zastava je podignuta na jarbol uz intoniranje Himne, ona se i danas vijori.

Ovog 11. aprila Udruženje se pobrinulo da organizuje još veći skup u čast poginulom heroju.

Pored porodice Selimović i predstavnika romske zajednice iz Zaječara, građana, srodnih patriotskih udruženja, skupu je prisustvovao veliki broj veterana organa bezbednosti i vojne policije iz Zaječara, Prokuplja, Niša i Beograda.

Polaganjem cveća i paljenjem sveća prisutni su odali počast Desimiru, a predstavnik Udruženja je u svom obraćanju naveo da se ovo Udruženje od početka osnivanja drži zadate zavetne obaveze – da nijedan veteran, nijedna žrtva data za Otadžbinu neće biti zaboravljena i zapostavljena.