MUP SE OGLASIO POVODOM MEĐUNARODNOG DANA OSOBA SA INVALIDITETOM: Apelujemo na sve vozače da poštuju obeležena parking mesta
POVODOM Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom MUP Srbije skreće pažnju javnosti na važnost ravnopravnog učešća osoba sa invaliditetom u saobraćaju i poštovanje njihovih zakonskih prava, posebno kada je reč o korišćenju rezervisanih parking mesta.
- Osobe sa invaliditetom svakodnevno se suočavaju sa brojnim preprekama u kretanju i pristupu osnovnim sadržajima u zajednici. Jedna od najčešćih prepreka je nepropisno zauzimanje parking mesta obeleženih za osobe sa invaliditetom. Ta mesta nisu privilegija, već nužnost – omogućavaju bezbedniji pristup zdravstvenim ustanovama, institucijama, radnim mestima, trgovinama i drugim javnim objektima.
Zato apelujemo na sve vozače da poštuju obeležena parking mesta i da ne zauzimaju prostor namenjen onima kojima je on zaista potreban. Samo jednim odgovornim postupkom možemo sprečiti tuđe dodatne teškoće i pokazati da kao društvo brinemo jedni o drugima.
Obeležavanje ovog dana prilika je da se podsetimo da inkluzija počinje od svakog od nas. Poštujmo pravo na kretanje, pravo na dostojanstvo i pravo na ravnopravnost.
Poštuj mesto – poštuj čoveka.
