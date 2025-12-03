Društvo

MUP SE OGLASIO POVODOM MEĐUNARODNOG DANA OSOBA SA INVALIDITETOM: Apelujemo na sve vozače da poštuju obeležena parking mesta

03. 12. 2025. u 10:25

POVODOM Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom MUP Srbije skreće pažnju javnosti na važnost ravnopravnog učešća osoba sa invaliditetom u saobraćaju i poštovanje njihovih zakonskih prava, posebno kada je reč o korišćenju rezervisanih parking mesta.

- Osobe sa invaliditetom svakodnevno se suočavaju sa brojnim preprekama u kretanju i pristupu osnovnim sadržajima u zajednici. Jedna od najčešćih prepreka je nepropisno zauzimanje parking mesta obeleženih za osobe sa invaliditetom. Ta mesta nisu privilegija, već nužnost – omogućavaju bezbedniji pristup zdravstvenim ustanovama, institucijama, radnim mestima, trgovinama i drugim javnim objektima.

Zato apelujemo na sve vozače da poštuju obeležena parking mesta i da ne zauzimaju prostor namenjen onima kojima je on zaista potreban. Samo jednim odgovornim postupkom možemo sprečiti tuđe dodatne teškoće i pokazati da kao društvo brinemo jedni o drugima. 

Obeležavanje ovog dana prilika je da se podsetimo da inkluzija počinje od svakog od nas. Poštujmo pravo na kretanje, pravo na dostojanstvo i pravo na ravnopravnost.

Poštuj mesto – poštuj čoveka.

