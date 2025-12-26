PRESEK GODINE U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI OD 23 ČASA
NEWSMAX Balkans televizija priprema specijalnu emisiju uoči dočeka Nove godine koja je na programu od 23.00 časa.
U „Preseku godine“ govore ličnosti koje su obeležili 2025-u, heroine i heroji koji su svojim delima pomogli velikim i malim sugrađanima i unapredili život zajednice.
Oni su govorili, pokazivali, svirali ili igrali, što su zabeležile naše ekipe od Novog Sada do Gračanice, Čačka, Niša, Zaječara i drugih mesta širom zemlje.
Voditelji programa su Marijana Marković i Ognjen Medić.
NewsMax Balkans TV, 31. decembar, od 23 časa do dva minuta posle ponoći.
Budite uz „Prave vesti za prave ljude“ i u Novogodišnjoj noći.
Preporučujemo
VREME DANAS: Hladno i oblačno jutro, posle podne razvedravanje
27. 12. 2025. u 00:00
MUP UPUTIO APEL: Budite oprezni u saobraćaju zbog prazničnih gužvi i snega
26. 12. 2025. u 22:22
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
HRVATI POSLALI JASNU PORUKU: "Država nam je na pogrešnom putu!"
VEĆINA građana Hrvatske smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru, a najviše primedbi imaju na korupciju, inflaciju, niske plate, male penzije i siromaštvo, pokazalo je decembarsko istraživanje Krobarometra, objavljeno u Dnevniku hrvatske Nove TV.
26. 12. 2025. u 12:34
Komentari (0)