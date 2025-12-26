PRESEK GODINE U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI OD 23 ČASA

NEWSMAX Balkans televizija priprema specijalnu emisiju uoči dočeka Nove godine koja je na programu od 23.00 časa.

Newsmax Balkans/Milena Đorđević

U „Preseku godine“ govore ličnosti koje su obeležili 2025-u, heroine i heroji koji su svojim delima pomogli velikim i malim sugrađanima i unapredili život zajednice.

Oni su govorili, pokazivali, svirali ili igrali, što su zabeležile naše ekipe od Novog Sada do Gračanice, Čačka, Niša, Zaječara i drugih mesta širom zemlje.

Newsmax Balkans/Milena Đorđević

Voditelji programa su Marijana Marković i Ognjen Medić.

NewsMax Balkans TV, 31. decembar, od 23 časa do dva minuta posle ponoći.

Budite uz „Prave vesti za prave ljude“ i u Novogodišnjoj noći.