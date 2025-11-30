Društvo

PRED NAMA IZUZETNO HLADNA NOĆ SA POJAVOM MAGLE Hitno se oglasio RHMZ: Poznato kad stiže potpuni prestanak padavina (FOTO)

В.Н.

30. 11. 2025. u 16:33

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

- Do kraja dana oblačno i tmurno uz postepen prestanak padavina. Uveče i tokom noći delimično razvedravanje sa zapada, a pred jutro mestimično slab mraz, stvaranje magle i niske oblačnosti, naročito u nižim predelima i po kotlinama.

POČETKOM SEDMICE SLAB JUTARNjI MRAZ I MAGLA. DNEVNE TEMPERATURE U PORASTU, ALI OD SREDE UZ KOŠAVU

U ponedeljak (01.12.) ujutro mestimično slab mraz, a po kotlinama i u nižim predelima magla i niska oblačnost koja se može zadržavati i u delu prepodneva. U toku dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Vetar uglavnom slab, promenljiv, samo na istoku Srbije umeren do jak, zapadni. Najniža temperatura od -3 do 3 °S, a najviša od 8 do 13 °S. Uveče i u toku noći po kotlinama i u nizijama ponovo se očekuje mestimično stvaranje magle i niske oblačnosti.

Oprez se savetuje zbog poledice (usled zaleđivanja mokrih površina), naročito u noćnim i jutarnjim satima.

U utorak (02.12.) ujutro mestimično slab mraz, a po kotlinama i u nižim predelima magla i niska oblačnost koja će se na pojedinim lokalitetima zadržavati i pre podne. U toku dana umereno oblačno i uglavnom suvo, osim na jugu Srbije, gde se posle podne i uveče očekuju slabe padavine (kiša u nižim, a sneg u višim planinskim predelima).

Krajem dana (02.12.) na jugu Banata, u donjem Podunavlju i Pomoravlju počeće da duva umeren i jak istočni i jugoistočni vetar (košava). Košava će promenljivim intenzitetom nastaviti da duva tokom većeg dela prve dekade decembra, a na jugu Banata povremeno se očekuju i udari vetra olujne jačine.

U istom periodu, magla će biti najčešća pojava u Negotinskoj Krajini i u Podrinju, a povremeno će se javljati i po drugim kotlinama i rečnim dolinama na zapadu i jugu Srbije. Padavine će biti slabe, sporadične i uglavnom u vidu kiše, dok se slab sneg u prekidima prognozira samo za najviše planine. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ

 

