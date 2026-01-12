PODRŠKA TAMO GDE JE NAJPOTREBNIJA: Stižu paketi pomoći do najugroženijih - policajci i vatrogasci udruženo na terenu (FOTO)
ŽANDARMERIJA, policijski službenici i vatrogasci-spasioci na terenu zajedno su u službi građana.
- Dostavljanje paketa, pomoć ugroženima i podrška tamo gde je najpotrebnija, bez pauze i bez izuzetaka. Po nalogu direktora policije, generala policije, Dragana Vasiljevića, snage MUP-a deluju jedinstveno i koordinisano. Kada je potrebno delima pokazujemo brigu i odgovornost - poručuju iz MUP-a.
