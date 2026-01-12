Društvo

PODRŠKA TAMO GDE JE NAJPOTREBNIJA: Stižu paketi pomoći do najugroženijih - policajci i vatrogasci udruženo na terenu (FOTO)

В. Н.

12. 01. 2026. u 15:23

ŽANDARMERIJA, policijski službenici i vatrogasci-spasioci na terenu zajedno su u službi građana.

ПОДРШКА ТАМО ГДЕ ЈЕ НАЈПОТРЕБНИЈА: Стижу пакети помоћи до најугроженијих - полицајци и ватрогасци удружено на терену (ФОТО)

Foto: Instagram/mupsrbije

- Dostavljanje paketa, pomoć ugroženima i podrška tamo gde je najpotrebnija, bez pauze i bez izuzetaka. Po nalogu direktora policije, generala policije, Dragana Vasiljevića, snage MUP-a deluju jedinstveno i koordinisano. Kada je potrebno delima pokazujemo brigu i odgovornost - poručuju iz MUP-a.

