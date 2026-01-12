DANAS BEZ VODE DEO POTROŠAČA JEDNE BEOGRADESKE OPŠTINE: Izvode se radovi Elektrodistribucije Srbije
POTROŠAČI u ulicama Brđanska, Visoka i okolnim ulicama ostaće bez vode do 17 časova.
Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će danas bez vode ostati deo potrošača u gradskoj opštini Barajevo zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u toj opštini.
Potrošači u ulicama Brđanska, Visoka i okolnim ulicama ostaće bez vode do 17 časova.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna, a iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
