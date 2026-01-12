ŠTA JE CRNI LED I ZAŠTO JE OPASAN U SAOBRAĆAJU? Stručnjak otkrio tri zlatna saveta za vozače u Srbiji

POSLEDNjIH dana svi vozači proživljavaju pravi pakao kada ujutru zateknu led na šoferšajbni svog automobila, a novinar Milan Mitić pokazao je kako vozači mogu lako da otklone ovaj problem.

Foto: Tanjug

- Prvo rešenje je mešavina sirećeta i vode u razmeri tri prema jedan, uveče treba naprskati i ujutru leda neće biti. Drugo rešenje je mešavina alkohola i vode u razmeri dva prema jedan - kaže Milan Mitić, a kako se na licu mesta i videlo, ova mešavina brzo je rešila problem zaleđenog automobila.

Vozačima se zbog vremenskih uslova preporučuje poseban oprez, a Nikola Radulović, voditelj i autor emisije "Auto" dalje je savetovao vozače:

- Nije bezbedno. Ulice su i dalje pod snegom. Najopasnije je što se pod tim snegom nalazi crni led, odnosno tanki sloj leda koji ne stigne da se otopi jer ulice nisu očišćene. To je najopasnije za vozače - kaže Radulović i dodaje da se apeluje poštovanje tri zlatna pravila, da ne prave nagle pokrete, skretanja i ne dodaju gas naglo - kaže Radulović.

On dodaje da je situacija najgora na auto-putu jer u gradu automobil nešto može zaustaviti.

- Prva predostrožnost su dobre zimske gume na kojima ne treba štedeti - dodaje Radulović.

Radulović ističe i da su se ljudi odvikli od vožnje pod ovim uslovima jer godinama nije bilo ovako obimnih snežnih padavina.

- Neophodni su i lanci za sneg ukoliko kreću na planinu, to je obavezno ukoliko izlazite van grada. Treba prilagoditi brzinu uslovima čak i na autoputu, jer onih 120 je za suve i idealne uslove. Treba imati i prsluk, trougao i prvu pomoć, za ne daj Bože - kaže Radulović.

Radulović ističe da se automobil ne sme polivati toplom vodom kako bi ga odmrzli jer to može dovesti do pucanja same šoferšajbne i stakla.

Kako se ponašati tokom ledenih kiša?

Radulović kaže da ledena kiša takođe stvara tanak sloj leda koji zbog asfalta prima tamniju boju, pa je i sama percepcija vozača nesigurna, jer nije jasno da li je u pitanju mokar asfalt ili led.

- Sigurnosni sistemi vam ne mogu pomoći na ledu. Vozači koji se oslanjaju na te sisteme obično dođu do neprijatnosti - kaže Radulović.

(Espreso)

