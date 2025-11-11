Društvo

TEMPERATURA PADA I DO NULE: Biće mraza - poseban oprez zbog magle u ovim delovima zemlje

В. Н.

11. 11. 2025. u 12:52

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je prognozu kakvo nas vreme očekuje do kraja nedelje.

ТЕМПЕРАТУРА ПАДА И ДО НУЛЕ: Биће мраза - посебан опрез због магле у овим деловима земље

Foto: Pixabay

Danas u Vojvodini, na području Beograda, kao i u delu zapadne Srbije i u Pomoravlju veći deo dana niska oblačnost ili magla koja smanjuje vidljivost na 200 do 600 m, lokalno i ispod 100 m. U ostalim krajevima malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren severozapadni, na istoku povremeno i jak. Najviša temperatura od 11 do 14 stepeni, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije od 6 do 10 stepeni.

Mraz u jutarnjim satima

U sredu ujutru hladno sa slabim prizemnim mrazem, u nižim predelima i sa niskom oblačnošću i maglom koja će se ponegde u Vojvodini i po pojedinim kotlinama zadržati i duže pre podne. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, promenljiv. Najniža temperatura od 0 do 7 stepeni, a najviša od 12 do 18 stepeni, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije od 8 do 11 stepeni. Uveče i tokom noći u nizijama, po kotlinama i rečnim dolinama ponovo formiranje magle i niske oblačnosti.

Foto: Unsplash

Od četvrtka do subote jutra hladna u većini mesta sa slabim prizemnim mrazem, a u nižim predelima se očekuje i magla ili niska oblačnost, koja se ponegde može zadržati i duže pre podne. Tokom dana pretežno sunčano, uz malu do umerenu oblačnost i toplije. U subotu uveče i tokom noći postepeno naoblačenje, koje će tek ponegde usloviti slabu kratkotrajnu kišu. U nedelju ponegde u severnim, a početkom sledeće sedmice i u ostalim krajevima sa kišom. 

BONUS VIDEO: SNEG NA JABUCI USRED MAJA: Nestvarni prizori u Srbiji

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DIGITALNI VOZAČKI DOSIJE STARTUJE SUTRA: Evo koje sve novine donosi vozačima u Srbiji - ovih 10 stavki biće zapisano
Društvo

0 0

DIGITALNI VOZAČKI DOSIJE STARTUJE SUTRA: Evo koje sve novine donosi vozačima u Srbiji - ovih 10 stavki biće zapisano

DIGITALNI vozački dosije počeće da se primenjuje od sutra, 13. novembra. To znači da će svako ko ima nalog na e-Upravi moći da koristi novu uslugu - digitalni vozački dosije sa uvidom u sve počinjene prekršaje i izrečene kaznene mere, ali i da se, bez odlaska u MUP, izjasni ko je upravljao njegovim vozilom u vreme kada je neki prekršaj zabeležen sistemom za automatsko otkrivanje. Šta to konkretno znači i kako se koristi objašnjava načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević.

11. 11. 2025. u 21:22

Politika
Tenis
Fudbal
MONAKO PADA U BEOGRADU! Partizan na krilima pune Arene ruši DŽejmsa i družinu

MONAKO PADA U BEOGRADU! Partizan na krilima pune "Arene" ruši Džejmsa i družinu