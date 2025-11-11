TEMPERATURA PADA I DO NULE: Biće mraza - poseban oprez zbog magle u ovim delovima zemlje

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je prognozu kakvo nas vreme očekuje do kraja nedelje.

Foto: Pixabay

Danas u Vojvodini, na području Beograda, kao i u delu zapadne Srbije i u Pomoravlju veći deo dana niska oblačnost ili magla koja smanjuje vidljivost na 200 do 600 m, lokalno i ispod 100 m. U ostalim krajevima malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren severozapadni, na istoku povremeno i jak. Najviša temperatura od 11 do 14 stepeni, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije od 6 do 10 stepeni.

Mraz u jutarnjim satima

U sredu ujutru hladno sa slabim prizemnim mrazem, u nižim predelima i sa niskom oblačnošću i maglom koja će se ponegde u Vojvodini i po pojedinim kotlinama zadržati i duže pre podne. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, promenljiv. Najniža temperatura od 0 do 7 stepeni, a najviša od 12 do 18 stepeni, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije od 8 do 11 stepeni. Uveče i tokom noći u nizijama, po kotlinama i rečnim dolinama ponovo formiranje magle i niske oblačnosti.

Foto: Unsplash

Od četvrtka do subote jutra hladna u većini mesta sa slabim prizemnim mrazem, a u nižim predelima se očekuje i magla ili niska oblačnost, koja se ponegde može zadržati i duže pre podne. Tokom dana pretežno sunčano, uz malu do umerenu oblačnost i toplije. U subotu uveče i tokom noći postepeno naoblačenje, koje će tek ponegde usloviti slabu kratkotrajnu kišu. U nedelju ponegde u severnim, a početkom sledeće sedmice i u ostalim krajevima sa kišom.

