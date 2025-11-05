LEDENA JUTRA I ZUBATO SUNCE, EVO KADA SE MENJA VREME: Vremenska prognoza za sredu, 5. novembar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Ujutro u Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka magla, a u severnim, zapadnim i centralnim predelima mestimično i slab prizemni mraz, a tokom dana pretežno sunčano, osim na istoku i jugu Srbije gde će biti umereno i potpuno oblačno.
Vetar slab i promenljiv. Najniža temperatura od 1 do 7 stepeni, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni.
Krajem dana i tokom noći očekuje se ponovno formiranje magle ili niske oblačnosti.
VREME U BEOGRADU
Ujutru na širem području grada slab prizemni mraz i magla, a tokom dana pretežno sunčano vreme uz slab promenljiv vetar.
Najniža temperatura od 1 do 5, a najviša dnevna oko 16 stepeni Celzijusa.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 12. novembra, u četvrtak ujutro očekuje se mestimično slab prizemni mraz i to uglavnom u severnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije, a po kotlinama i dolinama reka, kao i na zapadu Vojvodine magla.
Tokom dana na severu i zapadu biće pretežno sunčano, u ostalim predelima umereno do potpuno oblačno, zatim do kraja perioda u svim predelima umereno ili potpuno oblačno.
Kiša se očekuje u četvrtak posle podne u istočnim i južnim, u petak ponegde i u centralnim predelima, a za vikend i početkom sledeće sedmice u većini krajeva naše zemlje.
(sputnikportal.rs)
