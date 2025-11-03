NAGLI PAD TEMPERATURE U SRBIJI: Došao kraj lepom vremenu - Kiša stiže prvo u ove delove zemlje
PREMA izveštajima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, danas dolazi do pada temperature i pojave kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom.
U jutarnjim i prepodnevnim satima na severu i zapadu Srbije, a posle podne i uveče u ostalim krajevima zemlje prognozirana je kiša, a na lokalnom nivou i pljuskovi sa grmljavinom.
Do prestanka padavina prvo će doći na severu i zapadu u večernjim satima, a kasnije tokom noći i u centralnom delu zemlje, rekli su iz RHMZ-a.
Duvaće vetar slab i umeren, južnih pravaca ujutro i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima u skretanju na severozapadni i u pojačanju.
Dolazi do naglog pada temperature u Srbiji, tako da će najniže biti izmereno od 4 do 14 stepeni Celzijusovih, a najviše od 13 na severozapadu i zapadu do 22 stepena na jugoistoku.
Vreme u Beogradu danas će biti kišovito, uz postepeno naoblačenje.
Vetar će biti slab do umeren, južni i jugoistočni, od sredine dana u skretanju na severozapadni i u pojačanju.
Temperature u glavnom gradu kretaće se od najnižih 11 do 14, pa najviših od 17 do 19 stepeni.
Postepen prestanak padavina prognoziran je uveče.
