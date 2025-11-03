Društvo

NAGLI PAD TEMPERATURE U SRBIJI: Došao kraj lepom vremenu - Kiša stiže prvo u ove delove zemlje

В.Н.

03. 11. 2025. u 08:02

PREMA izveštajima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, danas dolazi do pada temperature i pojave kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

НАГЛИ ПАД ТЕМПЕРАТУРЕ У СРБИЈИ: Дошао крај лепом времену - Киша стиже прво у ове делове земље

FOTO: Novosti

U jutarnjim i prepodnevnim satima na severu i zapadu Srbije, a posle podne i uveče u ostalim krajevima zemlje prognozirana je kiša, a na lokalnom nivou i pljuskovi sa grmljavinom.

Do prestanka padavina prvo će doći na severu i zapadu u večernjim satima, a kasnije tokom noći i u centralnom delu zemlje, rekli su iz RHMZ-a.

Foto: Printscreen/RHMZ

Duvaće vetar slab i umeren, južnih pravaca ujutro i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima u skretanju na severozapadni i u pojačanju.

Dolazi do naglog pada temperature u Srbiji, tako da će najniže biti izmereno od 4 do 14 stepeni Celzijusovih, a najviše od 13 na severozapadu i zapadu do 22 stepena na jugoistoku.

Vreme u Beogradu danas će biti kišovito, uz postepeno naoblačenje.

Vetar će biti slab do umeren, južni i jugoistočni, od sredine dana u skretanju na severozapadni i u pojačanju.

Temperature u glavnom gradu kretaće se od najnižih 11 do 14, pa najviših od 17 do 19 stepeni.

Postepen prestanak padavina prognoziran je uveče.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUTOBUS PUN STUDENATA SLETEO U PROVALIJU: Najmanje 17 ljudi povređeno zbog nesreće u blizini manastira (VIDEO)

AUTOBUS PUN STUDENATA SLETEO U PROVALIJU: Najmanje 17 ljudi povređeno zbog nesreće u blizini manastira (VIDEO)