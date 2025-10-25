OVAKVOJ PROGNOZI SE NIKO NIJE NADAO: Meteorolog otkriva - nakon "kišne zavese" stiže veliki obrt, evo do kad će trajati
METEOROLOG amater Marko Čubrilo najavio je narednih dana promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz kišu i pljuskove, kojih će biti više u nedelju. Od utorka očekuje se relativno sveže uz povremenu kiša.
Kako najavljuje meteorolog, nakon utorka očekuje se jačanje anticiklona, stabilizacija i otopljenje koje bi prema trenutnim podacima moglo da traje do 8. novembra, a jače zahlađenje ne očekuje se pre 10. novembra.
- Prvog dana vikenda umereno oblačno sa temperaturama oko proseka. Od sredine dana, a posebno posle podne i uveče sa približavanjem novog, hladnog, fonta i razvijanjem slabog sekundarnog ciklona nad Jadranom pogoršanje vremena uz kišu i pljuskove, a padavine lokalno mogu biti intenzivnije. Sutra vetar južni, pole podne ponegde i pojačan. Danas maksimumi od 12 do 18 stepeni Celzijusa - navodi Čubrilo u svojoj prognozi.
Kako kaže, u nedelju i ponedeljak biće pretežno oblačno uz kišu i pljuskove mestimično i još malo hladnije.
- Vetar u nedelju posle podne u okretanju na severni smer, dok bi se maksimumi kretali od 8 do 15 stepeni Celzijusa. Najviši planinski vrhovi BiH, Crne Gore i Srbije bi u noći ka ponedeljku mogli dobiti malo snega. U ponedeljak posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje, dok se još jedno prolazno naoblačenje očekuje u noći ka utorku i u utorak tokom dana - napisao je Čubrilo na Fejsbuku.
Sledeće nedelje otopljenje
Kako navodi, od sredine sledeće nedelje je izgledno jačanje polja anticiklona koji će nam doneti stabilizaciju i otopljenje.
- Sada kada modeli polako stabilizuju simulacije oko uragana “Melisa” koje su dugo bile neobično problematične izgledno je dan će ovaj sistem oko 2.11. kao vantropski stići do zapadnih obala Evrope i usloviti razvijanje prostranog i složenog sistema niskog vazdušnog pritiska koji će duže vreme biti glavni faktor razvoja vremena nad Evropom i trenutno do oko 10.11. bi ostalo relativno toplo bez uslova za jače zahlađenje - navodi on.
Narednih dana najavljuje dosta oblaka uz padavine povremeno, posebno u nedelju. Od sredine sledeće nedelje izgledna je stabilizacija vremena.
(Blic)
