SELAKOVIĆ U NOVOM PAZARU: Sveti Sava je naš putevoditelj, temelj duhovnog i narodnog podviga

MINISTAR kulture Nikola Selaković izjavio je večeras u Novom Pazaru da je Sveti Sava bio i ostao naš prvi putevoditelj, temelj duhovnog podviga i merilo svakog našeg dela i pregnuća i dodao da je iz savinog podviga izraslo i izniklo svetosavlje kao jasna odrednica srpskog pravoslavnog naroda kao put ka jedinstvu, slobodi i pravdi i kao zavet žrtve koja se prinosi za dobro bližnjih, za ponos precima i zalog potomcima.

-Iz Savinih darova iznikle su i naše svetinje, Studenica i Hilandar, Žiča i Mileševa, Gračanica i Visoki Dečani. Iz tog podviga nastala je Arhiepiskopija i Kraljevina, Patrijaršija i Carstvo, Zakonik i Slovo ljubve. Iz tog podviga, iz tog prvog zaveta, rođen je i onaj drugi, rekao je Selaković na svečanom obeležavanju 850 godina od rođenja Svetog Save, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Kako je kazao ministar, iz Svetosavskog zaveta iznikao je i kosovski, svetolazarovski zavet i dopunio time ono što jeste srpsko biće i što ga čini jedinstvenim.

-Iz tog Savinog podviga, pored kosovskog zaveta, zasijao je i plamen u Orašcu, izgrejalo je sunce na Kajmakčalanu, rekao je Selaković.

Ministar je naglasio da sve to što se dešavalo kroz vekove, dok poslednjih osam i po vekova pokazuje da Svetosavlje nije prošlost nego naša konstanta, trajanje i da bez njega nema ni nas samih.

-Svetosavlje je u stvari živi poziv da budemo bolji ljudi, bolja braća i da u velikom trudu života tražimo veliko i beskonačno dobro, dodao je ministar.

Takođe, Selaković je rekao da nas Sveti Sava uči da Srbija i mi u njoj svi koji živimo u slozi i ljubavi, nismo ni istočni, ni zapadni, nego svoji i da kao takvi treba da ostanemo slobodni, ponosni, odgovorni, jednom rečju, odnosno kako kaže, Svetosavci.

-Uči nas da zemlja koja drži reč ne zaboravlja svoje i ne odustaje od svoga, jeste zemlja svetosavska. Ako bismo morali u jednoj rečenici da opišemo Svetoga Savu, čini se da je nemoguće i teško, ali on zaista jeste naš temelj, dodao je Selaković.

Ministar je pojasnio da to ne znači da Srba pre Save nije bilo, već to znači da su sa Savom postali zreo narod, crkvenotvoran i državotvoran i da smo se preko njega upisali u one civilizovane i kulturne narode sveta, kojima i dan danas pripadamo.

-To je onaj put kojim hodimo. To je svetlost koja nas vodi i to je merilo svega što činimo, rekao je Selaković.

Naglasio je da bi svaki dan Srbima trebalo da bude Savin dan i ocenio da je u Svetosavlju putokaz za svako naše delo.

-To pogotovo važi za našu braću i sestre koji žive ovde u Novom Pazaru, koji žive u razumevanju i blagostanju sa braćom Muslimanima, dodao je Selaković.

Na svečanoj akademiji posvećenoj životu i delu Svetog Save sa prigodnim duhovnim, umetničkim i istorijskim programom u organizaciji Srpske pravoslavne crkve obratio se i patrijarh srpski Porfirije.

Akademiji su prisustvovali izaslanik predsedsednik Republike Srbije je Milorad Veljović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, ministar sporta Zoran Gajić, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, ministar turizma i omladine Husein Memić, direktor Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Vladimir Roganović i gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac.

