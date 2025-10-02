Društvo

DOJAVE O BOMBAMA I U NOVOPAZARSKIM ŠKOLAMA: Deca evakuisana - policija na terenu

В. Н.

02. 10. 2025. u 08:31

U NOVOM Pazaru jutros oko 7 sati stigle su prijave policijskoj upravi da su u više škola postavljene bombe.

Foto: Instagram/ MUP Srbije

Odmah nakon prijava policija se uputila na teren kako bi izvršila kontradiverzione preglede, a deca su evakuisana iz škola. 

Policijska istraga je u toku. 

(Tanjug)

