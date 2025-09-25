"OVO JE ZA NAS SVETO MESTO": Premijer Macut na Krfu na obeležavanju 109 godina od iskrcavanja srpske vojske

MI se danas nalazimo na delu bratske zemlje Grčke na kojem je pre 109 godina vaskrsla naša Srbija - mesto gde smo mi koji smo bili umrli, a zatim se oporavili, dobili novu snagu i blagoslov, i na kraju pobedonosno umarširali i oslobodili našu napaćenu otadžbinu. Ovo je za nas sveto mesto. Mesto umiranja izgladnele i napaćene srpske vojske koja je prešla Albansku golgotu povlačeći se prema ostrvu Krf.

Foto: Vlada Srbije

Ovo je danas na komemorativoj svečanosti na Krfu povodom 109 godina od iskrcavanja srpske vojske u Prvom svetskom ratu na ostrva u Jonskom moru, rekao predsednikj Vlade Srbije profesor Đuro Macut, koji je i predvodio centralnu državnu komemoraciju.

Procenjuje se da je u tom tragičnom povlačenju Srba u zimu 1915/1916. preko Albanije i zavejanih planinskih vrleti, do dolaska na Krf i Vido u januaru 2016. umrlo više od 210.000 ljudi, a na samom ostrvu Vido više od 5.400.

- Na ovom mestu, na koje smo sa poštom stupili danas, ti ljudi su sahranjivani. Kada više nije bilo mesta da se kopaju, bacani su u more. Na svakoj ovoj stopi koju gazimo bio je grob srpski, i svugde unaokolo koliko se vidi. Sve ovo što vidite oko sebe je gubilište grdno. I svi oni su umrli za Srbiju, i za slobodu našeg naroda - rekao je premijer Macut, koji je juče položio vence u Mauzoleju i na spomen-obeležje Mornarički krst, a potom i sa pučine na koju su isplovili brodovi - u "Plavu grobnicu", u more u koje su, kada više nije bilo mesta za sahranjivanje, posle golgote koju su prešli, polagana tela onih boraca kojima ni na sigurnom, među prijateljima Grcima, nije bilo spasa.

- To beše u istoriji sveta jedan od najčasnijih primera poslušanja prema svojoj otadžbini, prema slobodi, prema narodu i prema zakletvi. Ta zakletva da ćemo se braniti i odbraniti nije pogažna ni kada su nas napali agresori sa tri strane sa desetostruko jačom vojskom. Ni kada smo ostali bez municije. Ni kada smo prelazili po ciči zimi albanske i crnogorske planine gladni, goli i bosi - rekao je premijer Macut.

Povlačenje od Beograda do Krfa, trajalo je tri meseca.Prvi srpski vojnici iskrcali su se na Krf u drugoj polovini januara 1916. godine, a do aprila na ostrvo ih je stiglo 150.000.

- Na ovome mestu mi smo se okrepili u iskrenim suzama i molitvama za naše zdravlje i sreću što su ih naša Grčka braća za nas Bogu uputili iz svoga srca i duše. Lečio nas je taj bratski odnos, to poštovanje i saosećanje. Gostoljubivost i gostoprimljivost Grčkog naroda. Okrepili su nas bratski gestovi krfljana, kao onaj gest Janisa Janulisa koji je od svoga imanja poklonio zemlju da se napravi dostojanstveno groblje junacima Drinske divizije. U našem narodu ostala je priča da je Janis Janulis na tečnom srpskom jeziku znao da peva pesmu "Tamo daleko". Kažu da je on tom prilikom gledao u daljinu i plakao - rekao je premijer Macut.

"Još jedno hvala Krfu"

Posle oporavka i reorganizacije, u aprilu 1916. počelo je prebacivanje srpske vojske sa ostrva u Jonskom moru do Soluna gde je tada oblikovan novi front, koji će Srbi pobednosno probiti sredinom septembra 1918. i 1. novembra osloboditi Beograd.

- Želim kao predsednik Vlade Srbije odavde da kažem još jedno hvala Krfu, krfljanima i porodici Janulis što volite i što ste voleli i pomagali srpski narod kada nam je bilo najteže - rekao je juče premijer Đuro Maciut na Krfu.